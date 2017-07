Pavlenka: Že přijdu o Ligu mistrů? Tak se hraje v Německu každý víkend

Vychytal titul, kvalifikaci Ligy mistrů, ale ta ho mine. Čeká ho jiná planeta. Zápasy proti Lewandowskému nebo Aubameyangovi, jinými slovy proti Bayernu nebo Borussii Dortmund. Takovým teď bude Jiří Pavlenka čapat střely.

Popište ten den, kdy jste se dozvěděl o zájmu Werderu.

„Byl jsem zkrátka šťastný, že se o mě zajímá takový klub, který hrál do posledního kola o Evropskou ligu v konkurenci německé ligy. Kdyby to bylo Rusko, nebo nevím, ani nechci jmenovat další ligy a snižovat je, to vůbec, ale bundesliga člověka prostě potěší. Ale v tu chvíli jsem na to stejně neměl pořádně myšlenky, byl jsem zrovna na reprezentačním srazu, kde jsem chtěl být hlavně připravený, abych dokázal zaskočit, kdyby se něco stalo.“

Tak to jste to tam rovnou rozebíral s Theodorem Gebre Selassiem, ne?

„Jo, bylo to zrovna aktuální, tak jsme to spolu probírali. Ptal jsem se ho, jak to tam chodí, všechno mi jen doporučil, že to tam funguje fantasticky a že to je jiný svět.“

Asi je vám líp po těle, když víte, že budete mít v klubu české parťáky, že? Kromě Gebre Selassieho ještě Jaroslava Drobného.

„Jo, rozhodně. Jsou to kluci, kteří jsou v Německu už dlouhou dobu, a vím, že mi mohou v začátcích hodně pomoct. Jsem rád, že tam jsou a že se o ně budu moct opřít.“

Jak vůbec reagoval na váš příchod Jaroslav Drobný, který vám nejspíš bude krýt záda?

„S Drobasem jsme ještě nemluvili, protože na repre nebyl, a pokud vím, tak má ještě dovolenou, takže ani nebyla pořádně možnost. Ale počítám, že se ho na hodně věcí budu ptát a budu rád, když mi popíše, jak to tam chodí při brankářských trénincích, jaký je trenér gólmanů, protože přece jen jsme od hráčů specifičtí v tom, co děláme.“ (smích)

Jak se vůbec tváříte na to, že Werder poměrně nahlas říká, že vás bere jako jedničku...

„Člověka to samozřejmě potěší, ale i tak musím dokázat trenérům a všem v klubu, že si to místo zasloužím a že můžu být v klubu oporou.“

Budou vás čekat zápasy proti Bayernu, Borussii Dortmund, obrovské pecky během běžného ligového ročníku. Jak se s tím člověk srovnává?

„Je to něco, co člověk sledoval, když byl ještě malý. Viděl jsem je jen v televizi, nebo za ně možná hrál nějakou počítačovou hru. Teď tam najednou budu a budu si to moct vyzkoušet na vlastní kůži. To je něco neuvěřitelného. Je zkrátka jasné, že kvalita oproti české lize bude znatelně jiná.“

A cítíte se na to? Proti vám Lewandowski, Robben, Aubameyang...

„Kdybych se toho bál, tak se schovám v šatně za dveře a vůbec nevylézám. Člověk kvůli takovým zápasům fotbal dělá. Strašně se na to těším.“

Pojďme ale na začátek celého příběhu. Zdálo se totiž, že se celý přestup vůbec nestane. Jak jste to prožíval?

„No, jak jsem to prožíval... Ze začátku jsem byl na repre a soustředil jsem se jen na to, abych byl co nejlepší v tréninku a potažmo v zápase. A během sezony v klubu jsem ani o nějakých možnostech přestupu nechtěl nic vědět, protože jediné, co mě v tu chvíli zajímalo, byly vlastní výkony a úspěch týmu, abychom udělali titul.“

Ale pak?

„Když to pak člověk řeší přímo, zajímá se samozřejmě víc a víc. Stejně jsem to pak ale nechal na lidech ze Sport Investu (agentura, která Pavlenku zastupuje), aby se to domluvilo. Vím, že to bylo složité a že se to řešilo několik dní i nocí, protože Slavia nebyla zpočátku spokojená s nabídkou, ale nakonec se kluby domluvily, takže teď mohou být asi všichni spokojení s tím, jak to dopadlo.

Když si vezmete, jak celá věc probíhala, přepadl vás někdy pocit, že to prostě nedopadne?

„To určitě mohlo nastat a člověka by to asi chvíli mrzelo. Ale rozhodně bych nedělal nic proti Slavii, že bych nepředváděl maximální výkony. Dál bych dělal maximum, abych byl úspěšný a aby byl tím pádem úspěšný i klub.“

Pak ale přišel Jan Laštůvka a třeba i pro vás to byl signál, že se nakonec kluby dohodnou...

„Je pravda, že jak přišel Honza, cesta se samozřejmě otevřela víc. Ale stejně to nebylo v mojí kompetenci. Kdybych zůstal, tak jsme tam tři, a prostě bychom tam v takové sestavě byli. Nic by se nedalo dělat.“

Jak těžké bylo přesvědčit šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka?

„Přesvědčit... Mluvili jsme spolu o tom, já jsem samozřejmě chápal jeho argumenty a on určitě chápal ty moje. Ale pak už jsem tomu nechal volný průběh, bylo to na klubech a na mých manažerech, a nakonec to dopadlo. Chtěl bych všem poděkovat, že našli řešení a tuhle šanci mi umožnili.“

Jak ten přestup vnímáte, co se týče posunu v kariéře?

„Je to velký skok, to ano, ale jestli se chci posouvat, tak ten skok udělat musím. Asi by pro mě nebylo ideální, kdybych zůstal další tři roky v české lize. Jenže, mohl bych třeba hrát Ligu mistrů, což je fantastické, ale pořád je to nějakých šest zápasů na podzim, kdežto v Anglii, Španělsku nebo Německu hrajete takové zápasy v podstatě každý víkend. To je právě to, co mě může posunout dál.“

A co němčina? Už šprtáte?

„No, už jsem si koupil knížky a budu se do toho muset obout.“

Měl jste někdy němčinu, nebo s ní úplně začínáte?

„Je to pro mě úplná novinka, nikdy jsem ji nestudoval. Ze začátku budu asi muset používat angličtinu, ale člověk chce rychle zapadnout, žít tam, a proto bude němčina potřeba. Ale tím, že je tam Theo a Drobas, bude to pro mě obrovská pomoc jak v kabině, tak i celkově.“