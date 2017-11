Co s marodem Balem? V Realu mu zvoní hrana, kouč viní náročný trénink

Je mu osmadvacet, měl by být na vrcholu sil a táhnout Realu Madrid za trofejemi. Jenže skutečnost je zásadně odlišná. Velšský rychlík Gareth Bale neustále laboruje se zraněními, doslova se mu stavá, že jen co se z jednoho vykouše, už si přivodí jiné. Zatímco v Realu Madrid už přemýšlí, zda se drahého maroda nezbavit, kouč národního týmu Walesu Chris Coleman lamentuje nad tím, jak mu klíčová opora chybí.

Už když Gareth Bale v roce 2013 do Realu přestoupil, přinesl si s sebou menší zranění. Jeho zdravotní stav měl už tehdy madridským napovědět, že trable se zraněními se s ním budou táhnout delší dobu.

Posila za 85 milionů liber (2,5 miliardy korun) odehrála jen 159 soutěžních zápasů z 251 možných. Velšan tak nastoupil jen v 63,35 procentech utkání. Po nejnovějším zranění, které si přivodil na tréninku, bude dost možná chybět do konce kalendářního roku.

V Realu už se tak začínají rozhodovat, zda by nestálo za to ho prodat. Když je Bale na hřišti, stále dokáže přispět krásnými góly i nahrávkami, jenže když zrovna marodí, jeho místo stejně tak dobře, ne li lépe, zastanou Isco či mladíček Marco Asensio.

Po Velšanovi, který pobírá gáži 8,4 milionu korun týdně, už druhým rokem pokukuje Manchester United. Zájem Josého Mourinha trvá, je ale otázkou, zda se Rudým ďáblům bude chtít za tak zraněními sužováného hráče zaplatit takovou částku. Bílý balet by totiž rád dostal za Balea stejnou částku, za jakou ho koupil. Pro připomenutí, 85 milionů liber za Baleův podpis byl v té době přestupový rekord.

Zatímco Real spřádá plány, co s Garethem Balem provést, národní tým Walesu spíš dumá nad tím, jak ho co nejrychleji mít zpátky. Osmadvacetiletý rychlík chyběl výběru Chrise Colemana v klíčových kvalifikačních duelech se Srbskem, Gruzií a Irskem. Z nich semifinalista loňského Eura vydoloval jen 4 body a na mistrovství světa v Rusku se neprobojoval.

Podle trenéra velšské reprezentace stojí za Baleovými problémy náročný trénink, který si hlavní hvězda jeho výběru nedokáže přizpůsobit. Intenzivní příprava Realu by podle něj mohla mít s četností jeho zranění spojitost.

"Někteří hráči si svůj trénink mění, jak stárnou," říká Chris Coleman a jako příklad uvádí Ryana Giggse. Legenda Manchesteru United před třicítkou začala s jógou, akupunkturou a regenerací v ledové lázni, a i díky tomu oblékala dres Rudých ďáblů i ve čtyřiceti.

Možná by snížená zátěž či úprava tréninkové rutiny Garethu Baleovi pomohla vrátit se do nejlepší formy. Jen těžko říct, v jakém dresu tu formu bude prokazovat. Ten bílý, madridský, by pro něj už po novém roce nemusel být připravený.