Souboj v Realu. Ramos se hádá s Ronaldem, partičky v týmu se změnily

Úřadující mistr Real Madrid je ve španělské La Lize třetí, na vedoucí Barcelonu ztrácí už osm bodů. Ronaldo má jasno, v čem je problém - královskému klubu chybí zkušení hráči.

Dvaatřicetiletý Ronaldo po prohře 1:3 s Tottenhamem v Lize mistrů před mikrofony novinárů zalitoval, že Real v létě pustil jeho krajany, Pepého do Besiktase Istanbul a Fabia Coentraa do Sportingu Lisabon, a také španělského útočníka Álvara Moratu do Chelsea a kolumbijského šikulu Jamese Rodrígueze na hostování do Bayernu Mnichov.

Média jeho vyjádření nevěnovala mnoho pozornosti, kapitán Sergio Ramos ale kvůli neobvyklé veřejné kritice zuřil. "Vyhráli jsme dva Superpoháry a žádné zkušenosti nám nechyběly," prohlásil zkušený stoper, odvolávající se na letní zisk trofejí.

Madridský deník Marca spekuluje o tom, že v kabině Realu se utvořily dva tábory. Zatímco z toho Ronaldova byli hráči prodáni, do Ramosovy sekce se ihned zapojili mladí Španělé jako Marco Asensio či Dani Ceballos. A poukazuje i na to, jak Ramos reaguje na spekulace kolem Ronalda i madridského klubu.

"Jestli Ronaldo odchází? Na to se musíte zeptat jeho, o těhle věcech já nic nevím," odbyl španělský kapitán novináře po remíze 3:3 s Ruskem, nedlouho poté, co řekl, že pro případný příchod Neymara z PSG, o kterém se divoce spekuluje, jsou dveře otevřené.