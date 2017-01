Klid, tituly i spokojení náhradníci. SEDM důvodů, proč Zidane s Realem září

Před rokem převzal Real Madrid. Od té chvíle má legendární hráč a nyní trenér Zinedine Zidane úžasnou bilanci. Pod jeho vedení prohrál „Bílý balet“ jen dva zápasy, vyhrál Ligu mistrů a další dvě trofeje a nyní je už 39 zápasů neporažený, čímž vyrovnal rekord Barcelony. Jak se to Zidanovi povedlo? Španělský deník AS za tím vidí hned sedm klíčů. Podívejte se na ně v článku.

Zidane samozřejmě těžil ze svých zkušeností a pověsti. Těžko na něj kdokoliv z kádru Realu včetně největších hvězd mohl pokřiknout něco ve stylu „ty jsi to sám nikdy nehrál a teď nám budeš radit“. Francouz zvládl i složitější situace, například zákaz přestupů.

Na první pohled se to zdá jako fráze, ale Zinedine Zidane skutečně přinesl do Realu Madrid klid. Ten byl po bouřlivém půlroce pod Rafaelem Benítezem, kdy se neustále dostávaly na povrch další a další problémy, hodně potřeba.

Přesto se Zidanovi, na rozdíl od jeho předchůdců, podařilo „uhlídat“ všechny hráče. I fotbalisté jako James, Kovačič, Vázquez, Isco či Morata zůstali motivovaní a když přišel jejich čas, hráli naplno. Často byli oni rozhodujícími faktory. Díky tomu si (zatím) Real poradil i se zraněními a navíc se nestalo, že by si některý z hráčů veřejně stěžoval. Zvenku se zdá, že všichni hráči Reali jsou spokojení.

V Realu Madrid jsou jen ti nejlepší fotbalisté a je logické, že každý z nich má (mnohdy oprávněný) pocit, že by měl hrát více. Jenže když máte v sestavě v podstatě nepostradatelné hráče jako Ronaldo, Bale, Modrič či Kroos, není to snadné.

Zlepšení v hlavičkových soubojích

Dlouho to byla jedna z největších slabin Realu. Až moc často dostával branky poté, co neuhlídal hlavičkujícího protihráče. Ať už ze standardní situace nebo ze hry. To ale Zidane se svým týmem výrazně zlepšil. V aktuální sezoně dostal „Bílý balet“ jen dva góly hlavou.

A Francouz vylepšil i ofenzivu, Real totiž hlavou skóroval v lize už osmkrát, což je v La Lize nejvíce. O Sergiu Ramosovi není potřeba dlouho mluvit, ale výrazně se při hlavičkách v ofenzivě zlepšil například Raphaël Varane.