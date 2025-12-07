SESTŘIHY: Blamáž Plzně, vydřené výhry pražských „S“. Liberec ztratil, derby pro Pardubice
Fotbalisté Plzně v 18. kole Chance Ligy překvapivě padli 0:3 na hřišti Slovácka. Důležité venkovní výhry zapsala obě pražská „S“. Slavia už v páteční předehrávce porazila Teplice, Sparta si poradila s Olomoucí 1:0. Liberec přišel na hřišti Dukly o sérii čtyř výher v řadě, díky gólu z 90. minuty alespoň vydřeli bod za remízu 1:1. Hornické derby mezi Karvinou a Baníkem gól nenabídlo. Souboj o východ Čech dopadl lépe pro Pardubice (1:0). Mladá Boleslav doma vyhrála 3:1 nad Zlínem, který padl už počtvrté za sebou. Jablonec přetlačil Bohemians 1:0 a podrží si třetí místo do startu jarní části.
Teplice - Slavia 1:2
Slavia v předehrávce 18. kola zvítězila 2:1 v Teplicích a s předstihem si zajistila první příčku po podzimní části soutěže. Oba góly hostů dal po změně stran útočník Mojmír Chytil, druhý z penalty. V závěru pouze snížil Matyáš Kozák. Obhájci titulu mají v čele tabulky pětibodový náskok na druhou Spartu.
Olomouc - Sparta 0:1
Pražané výhrou na Andrově stadionu částečně odčinili porážku s Pardubicemi v minulém duelu nejvyšší soutěže a z druhého místa tabulky nadále ztrácejí pět bodů na vedoucí Slavii. Souboj dvou účastníků Konferenční ligy rozhodl v 88. minutě Albion Rrahmani. Sigma poprvé v sezoně nejvyšší soutěže prohrála doma a v neúplné tabulce zůstala sedmá.
Slovácko - Plzeň 3:0
Překvapení. Tak by se dalo pojmenovat utkání, ve kterém podceňované Slovácko v roli outsidera s přehledem dokázalo vynulovat a porazit Plzeň. Svěřenci Martina Hyského šli po prvním poločase do kabin už za stavu 0:2, když těsně před jeho koncem zasadil druhý úder Viktorii Slovák Patrik Blahút. V 68. minutě potvrdil vítězství domácích Vlastimil Daníček. Úvodní gól měl na svědomí bývalý hráč Západočechů Milan Petržela, který ho kvůli úctě k bývalému zaměstnavateli neslavil.
Pardubice - Hradec 1:0
Pardubice porazily Hradec Králové 1:0 a po výhře nad Spartou zapisují další cenný skalp. Východočeské derby rozhodl Švýcar Louis Lurvink po rohovém kopu. Krátce před gólem byl vyloučen hostující František Čech za dvě žluté karty. Pardubice se posunuly na dvanácté místo, Hradec zůstává osmý.
Karviná - Baník 0:0
Ve Slezském derby se fanoušci branek nedočkali. Baník remizoval v Karviné 0:0 a má 14 bodů, stejně jako poslední Slovácko a předposlední Dukla. Domácí měli v prvním poločase blíž ke gólu. V dobré šanci selhal Abdallah Gning, tutovku Jana Chytrého zlikvidoval brankář Dominik Holec. Krátkou radost udělal Chacharům patičkou Michal Kohút, ale pomohl si faulem a branka neplatila. Karviná nevyužila selháních tabulkových sousedů a zůstává šestá.
Jablonec - Bohemians 1:0
Jablonec porazil Bohemians 1:0 a pojistil si třetí místo, na kterém vydrží až do jarní části. Výhru domácích zařídil svým osmým gólem v sezoně Jan Chramosta v nastavení prvního poločasu. Zápas se nesl ve znamení neuznaných branek. VAR zrušil kvůli ofsajdu branku hostujícího Adama Kadlece, která by poslala „klokany“ do vedení. Ve druhém poločase neplatil gól Alexise Alegueho kvůli postavení Lamina Jawa před brankářem Michalem Reichlem. Na druhou Spartu ztrácí Severočeši dva body.
Dukla - Liberec 1:1
Dukla v duelu proti Liberci chtěla ze spodku tabulky poskočit výš, byla blízko ke třem bodům, ale v závěru utkání ji radost sebral lotyšský forvard Raimonds Krollis. Kdyby Pražané uspěli s plným bodovým ziskem, přerušili by tak vítěznou čtyřzápasovou sérii Severočechů, kteří se mohlli dotáhnout na třetí Jablonec.
Ml. Boleslav - Zlín 3:1
V Mladé Boleslavi byly k vidění čtyři gólové zásahy, všechny padly už v prvních 45 minutách. Před Středočechy byl náročný úkol. Klub z města automobilů se totiž chtěl odlepit z předposledního místa tabulky. Proti Zlínu se mu to povedlo, když si dvougólové vedení dokázali pohlídat ve druhé půli a brát veledůležité tři body.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|18
|7
|5
|6
|29:25
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Pardubice
|18
|4
|6
|8
|21:33
|18
|13
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu