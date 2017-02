Real se raduje, Bale prožil návrat snů. Je jiný než ostatní, chválil Zidane

88 dnů. Tak dlouho si nemohl Gareth Bale vychutnat nadšený potlesk fanoušků. V sobotu si to ale vynahradil s plnou parádou. Záložník Realu Madrid se vrátil po komplikovaném zranění kotníku na trávník a proti Espanyolu se hned gólem podílel na výhře 2:0. Byl to rachot se vším všudy.

Krátce po poločase se Bale zvedl z lavičky a šel se rozcvičovat. Následoval hlasitý potlesk a ovace. A když v 71. minutě vystřídal Álvara Moratu a naskočil na hřiště? To byla doslova bouře. Příznivci Realu se na comeback svého hrdiny těšili už dlouho.

Vždyť velšský rychlík hrál naposledy loni 22. listopadu v zápase Ligy mistrů v Lisabonu, kde se ošklivě zranil. Teď, 18. února, byl konečně zpět. A nebyl by to on, aby se držel při zemi.

Real Madrid vedl nad Espanyolem 1:0, takže žádná pohoda. S čím tedy Bale přicházel na hřiště? „Řekl jsem mu jen jednu věc. Ať si to co nejvíce užije,“ prozradil po zápase trenér Realu Zinedine Zidane. Víc nebylo potřeba. Velšan dobře věděl, co má dělat. Dlouhá pauza na něm nebyla znát.

Baleova chuť byla přímo hmatatelná. Hned se snažil zapojit do co nejvíce kombinací. Proto si připsal 18 doteků s míčem, 12 přesných přihrávek, jeden vyhraný vzdušný souboj a samozřejmě – jednu střelu. Gólovou.

„Je skvělé být zpátky. Hodně jsem dřel a udělal jsem všechno, abych byl připravený. Jsem šťastný,“ vyprávěl po zápase se širokým úsměvem.

Sedm minut před koncem utkání Bale ukázal, že ze svých hlavních zbraní vůbec nic neztratil. Jeho gól, to byl tak trochu návrat do minulosti. Výborný náběh za obranu, únik bezmocným obráncům a přesná střela k tyči. 2:0, hotovo, rozhodnuto. Emotivní oslava byla samozřejmostí. Mimochodem, pro Balea šlo o 140. zápas v dresu Realu a dal v něm svůj 66. gól.

„Bale je naprosto speciálním hráčem, je jiný než ostatní. Každý v mém týmu je důležitý, ale Gareth má v sobě něco navíc. Je pro nás opravdu klíčový,“ chválil navrátilce Zidane.

„Má v sobě obrovskou sílu. Hned v prvním utkání po zranění ukázal, jak dominantní umí být. Obránci se ho musí bát,“ všiml si zase expert španělského deníku AS Álvaro Benito Villar.

Jestli Bale dokáže navázat na podzim, kdy před zraněním předváděl vynikající výkony, se teprve uvidí. Real si ale díky jeho návratu ještě více věří.

„Jsme moc rádi, že je zpátky,“ povídal za kabinu „bílého baletu“ záložník Isco, který proti Espanyolu přihrál na oba góly. Připravil tedy i trefu pro oslavovaného navrátilce. „Jestli se mi s ním dobře spolupracuje? Na to je snad zbytečné odpovídat. Samozřejmě že ano!“ zdůraznil španělský šikula.

Teď stojí před velšskou modlou další výzvy. Real vede La Ligu před Barcelonou i se zápasy k dobru, navíc má dobře rozjeté osmifinále Ligy mistrů proti Neapoli. „Jsem tady od toho, abych týmu pomohl vyhrávat. Chceme získat tolik trofejí, kolik jen půjde. Jsem za svůj návrat šťastný, ale ještě nejsem v nejlepší formě. To teprve přijde,“ slíbil Bale. Tak to se máme na co těšit.