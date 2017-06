Griezmann zůstane v Atlétiku: Odchod? Byla by to rána pod pás

Francouzský fotbalový útočník Antoine Griezmann navzdory zájmu jiných klubů zůstane pro příští sezonu v Atléticu Madrid. Mimo jiné i proto, že Atlético nemůže kvůli trestu od FIFA získávat v létě nové hráče, takže by jeho ztrátu nemohlo nahradit.

O Griezmanna údajně hodně stál především Manchester United, jenž byl připraven zaplatit výstupní klauzuli v útočníkově smlouvě ve výši 100 milionů eur. "Ale s agentem jsme se domluvili, že zůstanu," řekl šestadvacetiletý Francouz v televizním pořadu Téléfoot.

"Klub a moji spoluhráči jsou teď v těžké situaci. Kdybych nyní odešel, byla by to pro ně rána pod pás," dodal nejlepší střelec loňského mistrovství Evropy.

Atlético nesmí letos v létě registrovat nové hráče kvůli trestu od mezinárodní fotbalové federace za porušení pravidel při mezinárodních transferech hráčů do 18 let.

Proto nemůže do třetího týmu uplynulého ročníku španělské ligy přijít ani další francouzský útočník Alexandre Lacazette z Lyonu. "Je z toho hodně smutný. Fakt chtěl do Atlética přijít. Ale v prosinci to můžeme zase zkusit," řekl Griezmann, jenž v minulé sezoně vstřelil 16 ligových gólů.