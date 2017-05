Pelta to ve vazbě nevzdává. Chce zůstat předsedou, co plánuje Berbr?

Předseda je ve vazbě, ale valná hromada 2. června proběhne. To jsou zásadní jistoty, které platí po pondělním zasedání výkonného výboru fotbalové asociace. Co už není jisté, zda se na hromadě bude volit. Pokud ano, možná se o místo nástupce Miroslava Pelty bude ucházet Roman Berbr. Stávající šéf české kopané ale z vazby přes svého advokáta vzkazuje, že se cítí nevinný a svou kandidaturu nestahuje.

Má pověst fotbalového černokněžníka, přesto není vyloučené, že se postaví do čela českého fotbalu poté, co dotační kauza poslala do vazby stávajícího předsedu. „Kandidátky na mě jsou, otázkou je, zda je podepíšu. Ale zatím víc nebudu dodávat. Zeptejte se až 12. května,“ říká stávající druhý místopředseda asociace Roman Berbr.

Toho dne vyprší termín pro dodání kandidátek na všechny funkce v rámci asociace. Co Berbrova slova znamenají? Možností je víc. Tři základní, když nepočítáme kandidaturu samotného Berbra:

1. Ví o někom, kdo se chystá kandidovat.

2. Chystá si někoho, koho do voleb vyšle. Třeba svou partnerku Dagmar Damkovou?

3. Mlží, protože ho to baví nebo protože se mu to hodí.

Tolik z Berbrova pohledu, ale tím možnosti určitě nekončí. Je tu i další alternativa a kdo ví, zda není vůbec nejpravděpodobnější. Ta, že se 2. června vůbec volit nebude.

„Je to jedna z variant. Abychom měli jistotu, valná hromada by přijala úpravu stanov. Pak je možné, že když nedojde k volbě předsedy, potažmo výkonného výboru, dostane současný výbor mandát na další období, až do konání mimořádné volební valné hromady,“ vysvětlil generální sekretář Rudolf Řepka.

Proč se to může nejvíce blížit pravdě? Protože je zapotřebí získat čas. Je totiž docela možné, že fotbalové vedení si chce počkat, jak se vyvine Peltův případ. Panuje totiž přesvědčení, že předseda padl nevinně a že se vrátí v plné síle. Zpráva tohoto vyznění se snad měla dostat i na výkonný výbor. Koneckonců, právník obviněného Bronislav Šerák ji pro Sport jasně potvrdil. „Pan Pelta vzkazuje: Nic nevzdávám, kandidaturu nestahuju. Cítím se nevinen.“

