ONLINE: Jablonec - Pardubice. Baník doma padl se Slovanem, Boleslav přehrála Teplice

Jan Chramosta v dresu Jablonce
Jan Chramosta v dresu JablonceZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Matěj Pulkrab v akci proti Mladé Boleslavi
Samuel Isife z Dukly a Michal Fukala ze Zlína
Jan Zíka z Mladé Boleslavi a Benjamin Nyarko z Teplic
Hráči Teplic se radují z gólu
Matěj Pulkrab z Teplic a Jan Zíka z Mladé Boleslavi
Ermin Mahmic se raduje z gólu
Hráči Mladé Boleslavi se radují z gólu
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Nedělními zápasy pokračuje 8. kolo Chance Ligy. Pardubice se předtsví na hřišti Jablonce, Bohemians hostí Slovácko. Baník Ostrava v sobotu podlehl Liberci 0:2 na domácím trávníku. Mladá Boleslav přestřílela Teplice 3:2, Zlín s Duklou si body dělí (1:1) a Plzeň si poradila s Olomoucí 1:0. Sobotní program zakončil duel Slavie proti Karviné (3:1). V neděli jde do akce Jablonec s Pardubicemi, Slovácko se představí na hřišti Bohemians a Sparta hraje v Hradci Králové. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Boleslav dvakrát prohrávala, přesto vyhrála

Domácí poslal do vedení v 10. minutě Matěj Pulkrab, z penalty srovnal Matyáš Vojta. Na gól Johna Auty odpověděl Michal Ševčík a ve 43. minutě rozhodl druhou trefou v zápase Vojta. Středočeši se posunuli na 11. místo neúplné tabulky, jejich soupeř prohrál v nejvyšší soutěži popáté za sebou a je předposlední. Oba celky mají k dobru dohrávku.

SESTŘIH: Teplice – Mladá Boleslav 2:3. Hosté dvakrát dotahovali, výhru jim zařídil Matyáš Vojta • isportTV

Baník doma bez gólu i bodů

Severočeši rozhodli o vítězství hned v úvodní dvacetiminutovce brankami Lukáše Maška a Ermina Mahmice. Slovan v nejvyšší soutěži porazil Baník teprve podruhé z posledních 11 duelů. Baník prohrál potřetí z minulých čtyř ligových zápasů a v tabulce je až na 14. místě, k dobru má nicméně dvě utkání. Liberec naplno bodoval po třech kolech a patří mu osmá pozice.

SESTŘIH: Baník – Liberec 0:2. Baník doma bez gólu i bodů, premiérový gól v lize Mahmice • isportTV

Olomouc v Plzni dohrávala v devíti

Souboj dvou účastníků hlavní fáze evropských pohárů rozhodl ve 30. minutě Rafiu Durosinmi. Hanáci dohrávali v devíti, ve druhém poločase dostali krátce po sobě červenou kartu Abdoulaye Sylla s Ahmadem Ghalim.

SESTŘIH: Plzeň – Olomouc 1:0. Viktoriáni přetlačili Sigmu, ta dohrávala v devíti • isportTV

Dukla veze bod ze Zlína

Hosty poslal do vedení na konci první půle po krásném sólu Zlatan Šehič, nováček soutěže vyrovnal v 55. minutě, když pokutový kop proměnil Jakub Černín. „Ševci“ si udrželi domácí neporazitelnost v tomto ročníku, bodovali tam i ve čtvrtém utkání a v neúplné tabulce jsou pátí. Dukla vyhrála jediné z úvodních osmi kol, venku vybojovala druhý bod a je devátá.

SESTŘIH: Zlín – Dukla 1:1. Ševci drží domácí neporazitelnost. Bod jim zachránil z penalty Černín • isportTV

Vorlický zařídil výhru Slavie

Pražany poslal do vedení Mojmír Chytil, v nastavení úvodního dějství srovnal z přímého kopu Rok Štorman. Tři body vystřelil favoritovi po změně stran dvěma brankami střídající Lukáš Vorlický. Závěrečný gól utkání dal ve chvíli, kdy už hosté dohrávali bez vyloučeného Sahmkoua Camary.

SESTŘIH: Slavia – Karviná 3:1. Obhájce se na LM naladil výhrou, kterou vystřelil žolík Vorlický • isportTV

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta761016:719
3Plzeň843116:715
4Jablonec74309:315
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Dukla81437:107
10Bohemians62134:87
11Ml. Boleslav721414:217
12Hr. Králové71338:116
13Slovácko71244:95
14Ostrava61144:74
15Teplice71068:163
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

