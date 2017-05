Majitelé klubů se pokusí najít nové vedení fotbalu. Chtějí jednat s Berbrem

Kluby první ligy se pokusí najít nové vedení Fotbalového asociace ČR v čele s novým předsedou. Pokusí se na něm dohodnout s místopředsedou Romanem Berbrem. To je hlavní výstup z dnešního mimořádného jednání majitelů prvoligových klubů v pražském hotelu Marriott. Reagovaly tak na události posledních dnů, kdy se předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta ocitl ve vazbě, obviněná kvůli , Vývoj událostí jsme sledovali ONLINE.

15:40 Předseda LFA Dušan Svoboda uvedl, že při jednání majitelů ligových klubů našli užší okruh kandidátů na předsedu FAČR, se kterým chtějí předstoupit před výkonnostní fotbal. Svoboda je pověřený jednáním s místopředsedou Romanem Berbrem, aby se pokusili najít shodu na společném kandidátovi.



15:35 Kompletní prohlášení Ligové fotbalové asociace po jednání majitelů prvoligových klubů:



1. Kluby I. ligy považují současnou situaci za mimořádně kritickou, protože bezprostředně ohrožuje celý systém financování a fungování FAČR a celého výkonnostního a mládežnického fotbalu.

2. Kluby I. ligy jsou připraveny poskytnout veškerou pomoc, které jsou schopny, k celkovému řešení situace včetně případné finanční výpomoci umožňující udržení FAČR v chodu.

3. Kluby I. ligy okamžitě po dnešním setkání zahájily jednání s výkonnostním fotbalem o dalších krocích včetně shody na novém vedení a způsobu řízení FAČR, kde hlavním předpokladem musí být důvěryhodnost nového vedení, které vzejde z voleb, a profesionální řízení po dobu krizové situace.

4. Kluby I. ligy zdůrazňují, že v případě pozitivní reakce výkonnostního fotbalu, samozřejmě k jednání přizvou kluby II. ligy s cílem dohodnout se na společném postupu profesionálního fotbalu jako celku.

15:05 Krátký komentář k výsledkům jednání poskytl i šéf Slavie Jaroslav Tvrdík: "Chtěl bych poděkovat majitelům klubů první ligy za konstruktivní jednání a jednomyslné rozhodnutí o dalším postupu."



15:00 Jednání skončilo, majitelé opouštějí jednací místnost. "Dohodli jsme se na tom, že žádní zástupci individuálních klubů to nebudou komentovat. Můžete čekat společné prohlášení všech klubů a doplňující komentář předsedy LFA (Dušana Svobody). Jednomyslně jsme se dohodli na konkrétním výstupu, který není finální, je to první krok. Krok, který navrhujeme, je velmi dobrý," řekl majitel Sparty Daniel Křetínský.



14:45 Z jednací místnosti vyšel Jaroslav Tvrdík. Šéf Slavie odmítl čekajícím novinářům sdělit jakékoliv podrobnosti.



14:05 Majitelé ligových klubů stále jednají za zavřenými dveřmi o situaci v českém fotbale. Před novináře zatím předstoupil jen ředitel Legislativně právního oddělení Jan Pauly. "Jednání probíhá standardním způsobem," vyjádřil se s tím, že o dalších podrobnostech mluvit nebude.

Do hotelu Marriott dorazil už také majitel Sparty Daniel Křetínský. Jednání brzy začne. Kolem novinářů jen proběhl a odmítl se před jednáním k celé situaci vyjádřit.



12:10 K zastupování Jablonce dostal plnou moc Miroslav Platil, bývalý ředitel Slavie.



12:00 Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík: "Vyzýváme pana Berbra, aby kandidoval na předsedu a neschovával se za jiné osoby. My chceme přinést alternativu, kterou bychom rádi nabídli valné hromadě."



11:50 Do jednací místnosti vstoupil Jan Pauly, místopředseda Legislativně-právního oddělení FAČR.

11:45 Prezident FK Příbram Jaroslav Starka: "Sám se nechám překvapit, s čím ostatní přijdou. Valná hromada by určitě v termínu měla proběhnout, předsedu svazu potřebujeme. S Romanem (Berbrem) narozdíl od novinářů problém nemám. Znám ho přes třicet let, je to pracovitý člověk."

Prezident příbramského klubu Jaroslav Starka před jednání majitelů klubů.
Starka: Volba předsedy? Nemám problém s Peltou, Berbr je pracovitý člověk

11:40 Na jednání dorazil také ředitel Dukly Michal Šrámek, s Tomášem Paclíkem přišel generální manažer Plzně Adolf Šádek, nechybí ani prezident příbramského klubu Jaroslav Starka.

11:20 V pražském hotelu Marriott už jsou i další majitelé prvoligových klubů, před novináři se mihl předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda. "Počkejte si po jednání, zatím nemám, co bych vám řekl," sdělil novinářům. Na otázku, zda sám chce kandidovat na předsedu FAČR, odpověděl jednoznačně: "Ne".

Generální manažer Plzně Adolf Šádek s šéfem FK Příbram Jaroslavem Starkou







11:00 Plzeňský majitel Tomáš Paclík přišel k jednacímu salonku jako první: "Počkáme si, s čím přijdou ostatní. Já na předsedu určitě kandidovat nebudu."



9:00 Prvoligové kluby podle všeho nebudou chtít vybrat narychlo kandidáta a předhodit ho valné hromadě, kterou z větší části ovládá druhý místopředseda asociace Roman Berbr. Je to, jako by ho vyslaly na porážku. Takový kandidát totiž téměř nemá naději na úspěch. Je jedno, jestli proti němu bude stát sám Berbr, jenž kandidaturu nevyloučil, stále ještě jediný kandidát Pelta, někdo třetí nebo vůbec nikdo. Potřebnou většinu nezíská.

Další potíží (vlastně asi hned tou první) je, že kluby se opravdu na svém kandidátovi možná ani neshodnou. Kdo by nejvíc chtěl, je Slavia, vedená Jaroslavem Tvrdíkem. Ta v minulém týdnu navrhovala vytvoření jakési úřednické vlády a pustila do světa několik jmen – Jiří Šimáně, Petr Mlsna, Pavel Kuka, Zdeněk Grygera, Petr Fousek.

Slavia zatím navenek nikdo nepodpořil, což možná o něčem vypovídá, ale nikoli nutně. Třeba si kluby svůj souhlas schovávají až na dnešek. Slavia sama prý uvádí podporu čtyř majitelů. Dnešek ukáže víc.