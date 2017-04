Přestupy NHL ONLINE: Jeřábek asi podepíše v Montrealu, klub už má Šimek

SPEKULACE - Dva dosud nejdražší útočníci San Jose jsou po sezoně bez smlouvy, ale oba kanadští staříci už jasně dali najevo, že by s Sharks rádi prodloužili. "Ano, rád bych se vrátil. Uvidíme, jaké jsou možnosti," řekl sedmatřicetiletý Patrick Marleau, který v klubu působí od roku 1997. Stejně starý Joe Thornton má úplně stejný zájem. Marleau v tomto ročníku pobíral 6,5 milionu dolarů, Thornton ještě o 250 tisíc více. Oba budou muset jít s požadavky hodně dolů...

Thornton says he wants to come back. "We'll have to see. I'm sure we'll be talking." #SJSharks

Does Marleau want to come back? "Yeah, it would be nice. We'll see if that's an option." Has not talked to Wilson yet #SJSharks