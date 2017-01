Zazáří Columbus? Další výhra vyrovná rekord, který patří i Jágrovi

Oči hokejových fanoušků dnes v noci znovu budou sledovat tým Columbus Blue Jackets. Rekord v počtu výher je nadosah, pokud tým s Lukášem Sedlákem v sestavě porazí Washington, připíše si sedmnáctou výhru v řadě a vyrovná rekord NHL. Jaké to je radovat se tolikrát za sebou? Jeden stále hrající muž to moc dobře ví, tu sérii si pamatuje, zažil ji totiž v sezoně 1992/93. Teď je jasné, že to může být jedině Jaromír Jágr.

Těžko tyhle dvě série srovnávat. Pittsburgh nebyl tehdy svázán platovými stropy a tým, který měl, by se teď už asi vytvořit nedokázal. Těžko uvěřit tomu, že Jágr, Mario Lemieux, Ron Francis, Kevin Stevens, Larry Murphy, Tom Barrasso nebo Joe Mullen by se finančně se zbytkem týmu dokázali vměstnat na soupisku.

Jenže Columbus zase může využít toho, že hokej už nemá v součanosti 60 minut. Série Penguins skončila v roce 1993 remízou 6:6 s New Jersey, to Blue Jackets jednou rozhodli v prodloužení a dvakrát v samostatných nájezdech. A vítězství, které je získáno v nastaveném čase, určitě dodá týmu další energii a víru.

„Sebevědomí je velmi důležitou součástí takové série. V hlavě to ani tolik nemáte, užíváte si všechny ty výhry a prostě hrajete dál," zavzpomínal Jágr na sérii Pens, kterou on sám tehdy podpořil deseti brankami a čtrnácti nahrávkami.

Jágr je částečně spojen i se současnou sérií. Jeho Florida je totiž posledním mužstvem, které dokázalo Blue Jackets porazit. Stalo se to 26. listopadu, Panthers tehdy brali vítězství 2:1 po samostatných nájezdech. Český hokejista sadu zápasů bez porážky obdivuje.

„Sezona je strašně dlouhá a není lehké se koncentrovat na každý duel. V tom oni mají obrovskou výhodu, když se na ně podíváte, makají každou bitvu jako kdyby šlo o sedmý zápas finále Stanley Cupu," kroutil hlavou veterán vrozhovoru pro Miami Herald.

„Takhle by to samozřejmě mělo být každý zápas, ale v tak nabitém rozvrhu, jaký je, je těžké to dokázat. Je to skutečně velmi dobrý tým," chválil český útočník.