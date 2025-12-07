Červenka po hattricku: V první lajně musíš produkovat! Zeptá se Kašeho na Dynamo?
Nevypadá na to a ani se tak necítí. Roman Červenka ve středu opustí početnou hokejovou skupinu třicátníků a vpadne mezi hráče se čtyřicítkou na krku. A bude zase vepředu, jak má ve zvyku. Dlouho za ním nikdo. Pardubický tahoun v nedělním odpoledni sestřelil České Budějovice hattrickem, navrch přidal asistenci a v divokém duelu se podepsal pod triumf 6:3. A jako vždy to bral s velkým nadhledem. Ve stylu: Jo, dobrý, hlavně že se vyhrálo… Zároveň šlo vidět, že si hattricku vážil, šel si tvrdě pro něj. V extralize se jej dočkal po 16 letech. „Za tři góly jsem rád, přece jen je nedáváš každý den. Ale důležité jsou tři body, před pauzou o to víc,“ vykládala hvězda zápasu. V sezoně už nabral 33 bodů (10+23) ve 22 utkáních.
Kdy vám v hlavě sepnulo, že byste si mohl odvézt hattrick?
„Když už jsou dva, jdeš po něm. Já nejsem úplně střelec, dva góly taky nedávám furt. Takže pokud jsem blízko, mám na něj chuť.“
Ukázal jste opravdu velký hlad v situaci, kdy je asi 15 sekund před koncem, rozhodnutý duel a vy se valíte dopředu.
„Jo, čekal jsem nejdřív na prázdnou bránu, ta ale nepřišla…“ (usmívá se)
Co se vám honí hlavou v tu chvíli, kdy zbývá pár vteřin do konce, a najíždíte v dobré pozici na brankáře pro hattrick?
„Měl jsem to na bekhend a přemýšlel, že to dám Mandymu (Janu Mandátovi). Věděl jsem, že nezbývá moc do konce, tak jsem to zkusil přes beka, puk začal skákat…“
Hlavně druhý gól byl na vaše poměry poměrně neobvyklý, dorval jste kotouč do brány z brankoviště. Těší vás o to víc?
„Asi jo. Ale gól jako gól, pokud pomůže k týmovým bodům, je jedno, odkud a jak padne. Hlavní je, že jsme tady byli trpěliví, i když jsme na můj vkus zbytečně pouštěli Budějky do zápasu ve chvílích, kdy jsme vedli o dva góly.“
V zápase se vařily emoce, ale líbilo se mi, že na vás vůbec nedoléhaly, soustředíte se na vlastní výkon a stále si jedete to svoje. Ať se vyblbnou ostatní… Souhlasíte, že tak to má být?
„Nebyl úplně důvod bláznit. Chvíli to tam bylo vypjatější, ale je lepší být od toho dál, odvádí to od hry. Něco jiného je, pokud začne bláznit jeden, nebo to pohltí celou střídačku, pak je potřeba se soustředit na další střídání.“
Ve středu vám bude 40 let, jak to přijímáte a co si přejete?
„Přijímám to relativně v klidu… (usmívá se) Já se na čtyřicet pořád necítím. Ani v hlavě, ani fyzicky. Přeju si zdraví, to je celý. Věřím, že když mi bude přát zdraví, spoustu věcí si můžu ovlivnit sám. Nic jiného než zdraví nepotřebuju.“
Článek pokračuje pod infografikou.
Něco mi říká, že za chvíli se v souvislosti s vámi bude říkat a psát, že hokej vydržíte hrát do padesáti…
„Já naštěstí nic nečtu… (usmívá se) Snažím se nečíst to negativní ani to pozitivní, chci být maximálně soustředěný na další zápas, který přijde a nerozptylovat se. Ať to platí pro ligu nebo pro nároďák. Člověk by měl zůstat myslí někde uprostřed, nelítat moc nahoře ani dole. Držet si balanc.“
Ačkoli jste vynechal prvních sedm kol, po třiceti bitvách jste v čele bodování. Běží u vás vše, jak má?
„Není to špatný, ale je to pořád proces. Jsou zápasy, kdy to není ono a může to být lepší. Chceme a budeme pracovat na nějaké konzistenci, na tom, abychom se pořád zlepšovali směrem k nejdůležitější části sezony.“
Jste spokojený s tím, jak vám naskakují body?
„Je to moje práce. Hraješ v první lajně, tak musíš produkovat. Tak to je. Každý hráč je rád, pokud se mu daří a dělá body. Vždycky je to ovšem spojené s týmovým výkonem a s body pro tým.“
V pondělí se vydáte na reprezentační sraz před Švýcarskými hrami, blíží se olympiáda. Jak se těšíte na Ondřeje Kašeho, s nímž si po delší době znovu zahrajete v jednom útoku?
„Je to zase něco trochu jiného, odlišné zápasy. Vypadneme z určitého stereotypu, jedeme si o to zahrát. Těším se na kabinu, na ostatní kluky.“
Pobavíte se s Ondřejem Kašem také o Pardubicích? Sám víte, že se delší dobu spekuluje, že by o něj Dynamo mohlo mít zájem.
„Nějak extra jsme to zatím neprobírali, ale třeba na to dojde, uvidíme.“ (usmívá se)
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|32
|15
|4
|1
|12
|96:77
|54
|2
Pardubice
|29
|15
|2
|3
|9
|92:67
|52
|3
Třinec
|30
|15
|3
|1
|11
|93:75
|52
|4
Mountfield
|30
|13
|5
|1
|11
|81:70
|50
|5
Liberec
|30
|15
|0
|5
|10
|79:72
|50
|6
Brno
|29
|14
|1
|3
|11
|81:79
|47
|7
Vítkovice
|31
|13
|3
|2
|13
|80:90
|47
|8
Plzeň
|29
|12
|3
|4
|10
|75:59
|46
|9
K. Vary
|29
|14
|1
|2
|12
|72:78
|46
|10
Olomouc
|31
|14
|1
|2
|14
|69:80
|46
|11
Č. Budějovice
|30
|11
|4
|2
|13
|86:86
|43
|12
Kladno
|30
|9
|3
|5
|13
|74:88
|38
|13
M. Boleslav
|30
|9
|3
|2
|16
|60:78
|35
|14
Litvínov
|30
|6
|2
|2
|20
|57:96
|24
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž