Flyers v pořádné díře! Fanoušci je vybučeli, na výhru čekají týdny

To je teda deka, pro Flyers nejhorší za téměř deset let! V úterý proti San Jose sice Claude Giroux po krásném pasu od Jakuba Voráčka otevřel skóre už po 48 vteřinách hry, ale Philadelphia nakonec prohrála 1:3 a nedokázala zvítězit už devětkrát v řadě. Hráče do šaten vyprovázelo bučení, fanoušci si žádali také hlavu trenéra Davea Hakstola.

Ve čtvrtek 9. listopadu proti Chicagu (3:1) naposledy hokejisté Philadelphie slavili výhru za dva body. Od té doby bodů nasbírali pět, čtyři za prohry v prodloužení a jeden za porážku v samostatných nájezdech. Nedá se tedy říci, že by na tom Flyers byli úplně zle, často jim chybí jen jeden malý krůček.

Jenže na to se nehraje, jakmile se nezapíše do statistik vítězství, je to problém. A už trvá celkem dlouho. Hráči si to uvědomují, a proto měli po poslední prohře mítink za zavřenými dveřmi, kde se samozřejmě řešila i nespokojenost příznivců mužstva. Ti si naposledy žádali odstoupení trenéra Hakstola.

VIDEO: Poslechněte si, jak bučí fanoušci Flyers

„Mohou si křičet co chtějí, jsme v tom všichni spolu. Jsme na jedné lodi, není to jen o něm," bránil svého kouče kapitán Giroux, který pamatuje podobně nevydařenou sérii z roku 2008. Tehdy Flyers měli bilanci 0-8-2.

Stejný názor má generální manažer mužstva Ron Hextall, který se snažil svých podřízených zastat. „Věřte mi, že kdybychom hráli mizerně, byl bych ten první, kdo to řekne. Ale my mizerně nehrajeme. Spíš děláme chyby v naprosto nevhodnou chvíli," řekl pro SportsNet.

Čísla vše potvrzují. Tým během deváté prohry hned sedmkrát v zápasech vedl, ale nikdy nevyhrál. Často ho sráží také vyloučení. Proti Sharks například v posledních čtyřech minutách první třetiny hned tři hokejisté putovali na trestnou lavici. Když se později v zápase provinil jeden z hostí, přesilovou hry Flyers ukončil dalším faulem krátce po jejím startu Jakub Voráček. Ve třetí třetině pak unavený tým prakticky nevystřelil na bránu.

Přitom v úvodním zápase letošního ročníku to vypadalo jinak. Philadelphia vyřídila San Jose 5:3 a hattrickem zazářil útočník Wayne Simmonds. Jenže od té doby bývalý hráč Liberce uspěl jen čtyřikrát a je tak také výrazně podepsaný pod výsledkovou mizérií. A rozhodně není spokojený.

„Stane se, že vás jednou za čas vybučí, ale když na vás bučí celý zápas je to pořádně trapné," řekl pro USA Today.

VIDEO: Sestřih utkání Philadelphia - San Jose