Dolejš vychytal Hyku. Poprvé mě vykoupal, tak jsem byl trpělivý

„Doufal jsem, že to chytnu, byl to důležitý moment,“ připustil po zápase Dolejš. Kvůli zranění Patrika Bartošáka z předešlého kola (naražený krk) mu po delší extraligové pauze kryl záda Filip Šindelář z prvoligových Litoměřic.

Co se vám honilo hlavou, když na vás jel Hyka trestné střílení?

„Na začátku třetí třetiny to bylo za stavu 1:1 a bylo to těžké. Tak jsem rád, že to klaplo. Chvilku nato dali kluci dva rychlé góly na 3:1 a pak už jsme si to pohlídali.“

Hyka je technický hráč, umí s hokejkou parádní kousky, je pravák - jak jste se na něj připravoval?

„Hlavně jsem chtěl být hrozně trpělivý, protože vím, že je šikovný. Při prvním střídání ujel a i když jsem věděl, že dělá kličku do forhendu, tak jsem mu ji stejně sežral a vykoupal mě do prázdné. Naštěstí to už nezasunul. Věděl jsem, že je šikovný a že musím být trpělivý. Vyšlo to.“

Šlo na vás hodně střel, byl to pro vás těžký zápas?

„Bylo to těžké. Ale i tím, že jsem spoustu střel vyrazil špatně. Sám jsem si to ztěžoval, nebyla úplná pohoda, že bych všechno chytil. Bylo tam hodně dorážek.“

Předvedl jste několik rozkleků a roztažení, třísla přežila?

„Jo, všechno přežilo. Naštěstí. Protažený jsem byl dobře, v tom nebyl problém. To jsou spíš takové zákroky záchrany, z těch ani nemáme moc radost. Spíš se tam rozplácnete, bylo to spíš po chybách.“

Z kterých zákroků má tedy gólman největší radost?

„Z takových těch krátkých, kde se moc nehýbnete. Že vás to nějak trefí, než abyste se tam nějak roztahoval.“

Jako při trestném střílení?

(usměje se) „Jo, z toho pak má člověk radost, když to vyjde. Horší, kdyby to nevyšlo.“

