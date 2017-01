Pech potřetí v sezoně zničil Vary, ale radost neměl: Ztratili jsme bod

Až bude hrát příště Sparta proti Karlovým Varům, vsaďte si na to, že dá gól. V této sezoně to platí stoprocentně a nic na tom nezměnil ani třetí vzájemný zápas. Lukáš Pech ho potřetí rozhodl vítěznou trefou. Tentokrát až v prodloužení, to ho místo radosti vedlo k zamyšlení. „Pro nás je bod ztráta,“ prohlásil Pech po vítězství 2:1. Na Spartu se už totiž začíná lepit i sedmý Chomutov, ztrácí jen dva body.

Asi jste sami nečekali, že to proti posledním Karlovým Varům bude takový boj, co rozhodne až prodloužení, že?

„Byla to taková holomajzna. Vary hrají bránící styl, sice napadají a jsou aktivní, ale špatně se proti ním prosazuje. My se málo tlačíme do branky, když už vystřelíme, nikdo necloní. Pak není tlak, nešly nám přesilovky. Dneska nic moc.“

Drama jste zase rozhodl vy vítěznou trefou, už potřetí v sezoně. Jak to děláte?

„To je náhoda. Jsme rádi, že jsme vítězný gól dali my a neztratili dva body. Pro nás je totiž ztráta i ten jeden bod…“

Zápas upřímně moc pohledný nebyl. Mnohem více zábavy přineslo až prodloužení, souhlasíte?

„Tři na tři je takový houževnatý, rychlý hokej nahoru dolů. Jeden udělá chybu, soupeř může hned trestat. Viděli jste, jeli nám sami na branku, Venca Skuhravý měl asi tři dorážky, ale spadl. Další jejich hráč jel sám na branku, ujelo mu to. Nedáš, dostaneš.“

Cítíte velkou úlevu, že jste dokázali zápas vyhrát alespoň za dva body? Od Vánoc se trápíte, ztratit doma duel i s posledním týmem by vám asi moc nepřidalo…

„Jsme rádi, nebylo to ono. Máme strašně moc zápasů, cestujeme a není to pro nás jednoduché. Ale výmluva to není, neomlouvá nás to. Jsme tak zkušený mužstvo, abychom to uhráli v šedesáti minutách. Jenže vidíte, přijely poslední Vary a bylo to vyrovnané. Není tady jednoduchého soupeře.“