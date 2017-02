Dvě K.O.la, která rozhodnou. 11 ze 14 týmů v extralize má o co hrát

V extralize jde o všechno, poslední dvě kola rozhodnou, kdo si zahraje předkolo play off i kdo půjde do vyřazovací fáze z jaké pozice • FOTO: Koláž iSport.cz Na niti hokejové extraligy už je navlečeno 50 korálků, ke kompletaci náhrdelníku jménem základní část zbývá přidat dva. O co půjde ve zbývajících dvou kolech? O Prezidentský pohár, účast v Lize mistrů, důležité čtvrté místo v tabulce, přímý postup do čtvrtfinále i do předkola. Prostě o strašně moc, jen Vítkovice, předposlední Karlovy Vary a poslední Pardubice už nemají o co hrát. Podívejte se v článku, jak úterní 51. kolo a páteční 52. kolo může zamíchat kartami. O co týmům konkrétně jde?

O pohár a Ligu mistrů Týmy: 1. Liberec (99), 2. Třinec (96), 3. Sparta (93) Oceláři útočí, ale musí si hlídat záda Liberec o víkendu nebodoval a jeho pozice je najednou ohrožena, byť ne úplně bezprostředně. Na druhé Oceláře mají Tygři náskok tří bodů a hlavně lepší vzájemné zápasy, Třinec tedy v posledních dvou kolech musel uhrát o čtyři body víc. Víc než nahoru proto Oceláři musejí koukat pod sebe: jejich druhá příčka jim zaručuje účast v Lize mistrů, po které prahne Sparta. Ta ale ztrácí a taky má s Třincem horší vzájemné zápasy. Nejméně pravděpodobná je situace, že se na konci všichni srovnají na 99 bodech. V takovém případě by pohár zůstal v Liberci. Liberec se bojí o první místo, které okupoval drtivou většinu základní části • Foto Jaroslav Legner (Sport)

O čtvrté místo Týmy: 4. Hradec (86), 5. Litvínov (85) Chceme začít doma! Nad nimi i pod nimi je díra pěti bodů. Ještě to není stoprocentně jisté, ale nyní už víc než pravděpodobné: Hradec Králové si to ve čtvrtfinále rozdá s Litvínovem, teď jde o to jak. Oba týmy budou v závěru základní části bojovat o výhodu domácího prostředí. Že to nakonec může hrát roli, svědčí tahle bilance: z posledních šesti vzájemných zápasů vyhráli jen jednou hosté. Hradec má náskok jednoho bodu, taky trochu zrádný los. V případě rovnosti bodů by na konci sezony čtvrté místo bral díky lepší bilanci Litvínov. Hradec Králové si to ve čtvrtfinále zřejmě rozdá s Litvínovem • Foto ČTK

O přímý postup do čtvrtfinále Týmy: 6. Kometa (80), 7. Chomutov (80) Kometa brzdí pád Kdo by to byl řekl? V Brně se klepou o postup do čtvrtfinále. Dnešní přímá bitva s Chomutovem může rozhodnout. Kdo vyhraje za tři body, má čtvrtfinále jisté – tahle matematika je jednoduchá. Pokud se ale bude prodlužovat, rozhodne definitivně až poslední kolo. Kometa v něm hraje s Olomoucí, Chomutov s Hradcem. Ale i kdyby šedesát minut zápasu dnes nerozhodlo, vítěz bude v obrovské výhodě. Nejen, že do posledního kola vyrazí s jednobodovým náskokem, taky mu bude hrát do karet lepší vzájemná bilance zápasů. Kometa odvezla z Liberce o víkendu cenné tři body • Foto Jaroslav Legner (Sport)

O postup do předkola play off Týmy: 9. Ml. Bolesav (70), 10. Plzeň (68), 11. Zlín (66), 12. Olomouc (65) Boleslav a Plzeň drží trumfy Mladá Boleslav má luxusní náskok, stačí jí uhrát dva body a má bez ohledu na ostatní klid. Plzeň dnes hostí odevzdané Pardubice, jí ale ani výhra nemusí nic zaručit. Zlín a Olomouc chtějí být stoprocentní a do posledních minut doufat v její zaváhání. Mezi těmito třemi týmy je postupová matematika nejsložitější: v případě rovnosti bodů všech tří by desáté místo brala Olomouc. Ta má lepší vzájemné zápasy s Plzní i se Zlínem (jen proto, že gólman Konrád v neděli vychytal nulu). V případě, že by se nakonec rozhodovalo jen mezi Plzní a Zlínem, postupuje Plzeň. Mladá Boleslav má na devátém místě tabulky luxusní náskok • Foto Pavel Mazáč (Sport)