Válčil za Prahu i Brno. Kometa, kterou lidi čekali, je zpátky, říká Divíšek

Měla to být ozdoba play off. A taky je. Čechy proti Moravě. Sparta proti Brnu. „Hokej se mi líbí hodně. Kometa hraje výborně takticky,“ říká útočník Tomáš Divíšek, který si zahrál za oba kluby. Jen asi málokdo očekával takový vývoj. Po dvou zápasech v Praze vede Kometa 2:0, dvě těsné bitvy vždycky dokázala překlopit na svoji stranu.

V extralize se během play off potkaly Sparta s Kometou dvakrát. A v obou případech šel dál klub z Moravy. Útočník Tomáš Divíšek byl u obou sérií, jen pokaždé v jiném dresu. V roce 2012 platil za hvězdu Komety, o dva roky později byl trumfem Sparty pro play off. Jednou měl ruce nad hlavou, podruhé se koukal, jak bývalí parťáci slaví.

Proč šla dál vždycky Kometa?

„Můj pohled je velmi, velmi subjektivní. Ale mám pocit, že když jsme s Kometou šli na Spartu v roce 2012, porazili jsme ji zaslouženě, ona na nás nebyla vůbec připravená. No a za dva roky, když jsem byl na Spartě, kluci z Komety to neuslyší rádi, my jí postup úplně darovali.“

Sesypali jste se?

„Nechci říct, že Sparta měla Kometu přejet, v semifinále to čekat asi nejde. Ale spíš došlo k nějakému selhání nás všech.“

A nevyvíjí se letošní série zatím podobně? Sparta je taky lepší, buší do Komety, ale ta tlak přežije, Čiliak toho hodně pochytá a nakonec pak zápas dotáhne do vítězného konce...

„To je otázka. Co jsem viděl, tak Spartě hlavně chybí koncovka. Kometě výborně chytá gólman a je fakt, že celý tým hraje výborně dozadu. Pak jsou tam ty malinkaté věci, které zápas otočí ve prospěch Brna. Série vyhrávají gólmani a obrany.“

Je hráč ve Spartě pod větším tlakem než v Brně?

„To si nemyslím, na tohle nevěřím. Každý si ten tlak nějak spíš utváří sám. Každý chce vyhrát a jít dál. Sparta se favorizovala až teď na konci sezony, ale kdybyste se lidí ptali před sezonou, asi by nahoře spíš viděli Kometu, jenže jí moc nevyšel konec, takže se mluvilo spíš o Spartě. Viděl bych, že tohle je stejné.“

Aktuálně je v sérii pro vás favoritem kdo?

„Oba dva mančafty jsou vynikající, na obou stranách máte skvělé hokejisty. Nechci si hrát na chytráka, aby to vypadalo, že někde vykládám moudra.“

Ale nějaký názor máte...

„No dobře, je to pořád 50 na 50.“

I když Kometa dvakrát vyhrála v Praze?

„Jo, Kometa má navrch. Ale teprve teď přijde ten rozhodující zápas, kdyby to bylo 3:0, otáčel by se Spartě stav těžko. Ale být to 2:1, pořád je to otevřené. Na rovinu, Kometě bych to nepřál, ale Sparta je tak silná, že klidně může v Brně dvakrát vyhrát.“

Je reálné, aby trenér Kalous teď něco radikálně změnil, Sparta se třeba do Komety tak netlačila a něčím ji rozhodila?

„Kála je vynikající trenér a jemu já radit nemůžu. (usměje se) Ale něco asi změní. I když problém je hlavně v tom, že Sparta neproměňuje šance, to měníte blbě.“

Třeba na případě Chomutova v předkole je vidět, že není nereálné se vyhrabat z maléru, když dvakrát doma prohrajete...

„Všechno jde otočit. Základ je, vyhrát další zápas. Nesmíte mít v hlavě, že potřebujete uspět čtyřikrát, to spíš ublíží, než nějak pomůže. Vím, že to zní jako klišé, ale to je hlavní věc. Co bude po příštím zápase, je jedno, vy se musíte zaměřit jen na ten nejbližší. Sparta sílu má, ale faktem taky je, že kluci z Brna hrají výborně, navíc to úžasné a specifické prostředí v Rondu... Lidi svoji Kometu poženou.“

Kometa zase padá v zápasech o všechno po ústech. Kde se to v ní podle vás vzalo?

„Po tom období, kdy to týmu nešlo, řešilo se, že by měl být výš, gólmanům to nešlapalo a kumulovala se zranění, se zase dalo všechno dohromady. Kometa, kterou lidi čekali, je zpátky. Ona tohle prostě umí, navíc Libor Zábranský si tam bere hráče, kteří jsou k tomu předurčeni, Kometa umí zápasy ubojovat.“

Sedí tohle na Alexandra Malleta? V Pardubicích nevypadal nijak zázračně, zato ve čtvrtfinále dává důležité góly...

„Tohle se nedá naučit, na takové věci musíte mít čich a Libor ho evidentně má. Chemie v mančaftu musí být taky taková, že nového hráče přijme a pomůže mu. Zatím, co jsem viděl, tak Amík velmi dobře.“