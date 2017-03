Karlovy Vary nastřílely Olomouci šest gólů, Pardubice vydřely dva body

Energie doma vyhrála popáté v řadě

Energie o zisku tří bodů rozhodla již v první třetině, ve které domácí hráči překonali brankáře Hanáků Martina Faltera čtyřikrát. Dvěma góly se na výhře Západočechů podílel útočník Petr Stloukal.

Skóre utkání otevřel již po 49 vteřinách hry kapitán Skuhravý, který po přečíslení zužitkoval přesnou nahrávku Gorčíka. Ofenzivně naladění Západočeši navázali v první třetině na předchozí zápas s Pardubicemi a i proti Olomouci se jim střelecky dařilo.

V 8. minutě přidal druhou branku Stloukal po přesné nahrávce Tuominena. O deset minut později finský útočník poslal puk od mantinelu do předbrankového prostoru, kde stál připravený Tomeček. Zmar Olomouce podtrhl v závěru první třetině Dušek.

"Do Varů jsme přijeli těsně před zápasem. Po dlouhé cestě byli ze začátku kluci vyjevení už při rozbruslení domácích. Byli jsme ze začátku trošku ospalí a v první třetině to bylo vidět, dostali jsme čtyři branky a utkání bylo rozhodnuté," řekl trenér hostů Jan Tomajko.

Ve druhé dvacetiminutovce se výkon Olomouce zlepšil, ale více než přesilové hry z toho hosté nevytěžili. A když se Vyrůbalík nebo Macuh dostali do šancí, brankář domácích Závorka byl připravený.

Branky začaly opět padat až v poslední desetiminutovce. Energie se ještě prezentovala brankami Fleka a Stloukala, ze strany Olomouce nepříznivý stav korigovali Holec a Vlach.

"Jsme rádi, že jsme zápas zvládli. Chtěli jsme v posledním domácím utkání před baráží uspět. První třetina byla v naší režii i když i oni měli nějaké šance. Věděli jsme, že jsou po dlouhé cestě, tak jsme na ně chtěli vlítnout a to se nám povedlo. Potom jsme začali dělat nějaké chyby, což si rozebereme. S výsledkem 6:2 jsme ale spokojeni," řekl Stloukal.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:49. Skuhravý, 07:37. Stloukal, 17:35. V. Tomeček, 18:16. Dušek, 52:32. Flek, 59:12. Stloukal Hosté: 51:21. Holec, 54:28. R. Vlach Sestavy Domácí: Závorka (Honzík) – M. Rohan, Sičák (A), Harant, Baránek, Benák, Rýgl, Weinhold – T. Rachůnek, Gríger, Mikulík – Kindl, Skuhravý (C), Gorčík – Stloukal, Tuominen, V. Tomeček – O. Beránek, Dušek, Flek – Davídek. Hosté: Falter (Pospíšil) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), Rutar, Staněk, Rašner, Spurný – Burian, R. Vlach, Eberle – Laš (A), Holec, Skladaný – Macuh, Mrázek, Kotala – Podlaha, Marek, Fořt.

Výhru Pardubic vystřelil Rolinek

Opatrný úvod rozčísla první šance až po pěti minutách, kdy Gazdovu odraženou střelu odpálil z brankoviště Trončinský. Dynamo si drželo střeleckou převahu, ale na dlouhou dobu zahrozilo jen šancí Bárty, jehož střelu vykopl brankář Šimonů chytající v 17 letech v extralize premiérově.

Skóre se poprvé měnilo v 15. minutě, kdy pěknou kombinaci do prázdné branky zakončil Goiš. Pardubice sice na začátku druhé části nevyužily 18 vteřin přesilovky pět na tři, ale před polovinou zápasu přece jen srovnal po individuální akci Tomášek.

Dvojnásobnou výhodu, a to dokonce 41 vteřin, měli i hosté a velkou Ostřížkovu šanci musel likvidovat Růžička. Remízový stav pak vydržel i přes šanci Sýkory do samotného závěru druhé části. Do kabin šli nakonec s lepší náladou hosté, když se z mezikruží trefil Kratochvíl a připsal si premiérový gól v extralize. Do konce druhé části v tu chvíli zbývaly tři desetiny vteřiny.

Pardubice srovnaly na začátku třetí části, do které vstoupily s velkou ofenzivní snahou. Po kličkované obranou zakončil přesně Ján Sýkora. Zcela otočit skóre mohl následně Rolinek, ovšem přečíslení zakončil vedle branky. Oba týmy si pak připravily po několika slibných šancích, ale žádnou vyloženě gólovou.

Zápas tak dospěl do prodloužení. V něm ani jeden tým nevyužil přesilovku čtyři na tři. Rozhodl nakonec osm a půl vteřiny před koncem nastavení Rolinek, jenž zakončil akci Trončinského vracejícího se z trestné lavice.