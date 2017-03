Šéf Komety Zábranský po vyřazení Sparty: Jen ať jsme dál outsidery

Rozhovorů první muž brněnského hokeje Libor Zábranský moc nedává. V sobotu večer, když chodbou k šatně Komety ještě doléhala euforie z nabitých tribun slavících postup přes Spartu do semifinále extraligy, udělal výjimku. Vyhradil si čas pro média hned po utkání, aby měl v neděli klid na vstřebání úspěchu. „Mám teď hrozně příjemný pocit. Kvůli divákům, kvůli našim partnerům. Bude to trvat tak den, pak už se budeme soustředit zase dál,“ uvedl.

Co bylo v sérii z vašeho pohledu rozhodující?

„Výkon brankáře Marka Čiliaka a dodržování taktiky, kterou jsme klukům naordinovali. A myslím si, že bylo vidět, že jsme na tom kondičně byli trochu líp.“

Kometa Brno přejela Spartu 4:0 a fantasticky zvládla čtvrtfinálovou sérii. Na dojmy trenéra a majitele Komety Brno Libora Zábranského se podívejte ve VIDEU.

Přičtete i sebevědomí týmu, projevené při obratech ve třech ze čtyř zápasů?

„To je o tom, že když klukům jdou nohy a věří si, je to pro ně snadnější, než kdyby byli unavení a ztuhlí. Teď jsou na vítězné vlně a já věřím, že nám vydrží co nejdéle.“

Cítíte, že se vám odvalením Sparty otevírají dveře k něčemu většímu?

„Musíme jít dál se stejnou pokorou a s respektem ke každému. Tedy tak, jak jsme k tomu přistoupili teď. Na Spartu jsme se před sérií cíleně připravovali a vyšlo nám to. Čtvrtfinále je pryč, uvidíme, na koho půjdeme v semifinále, a na toho se pak musíme připravit.“

Změní se vaše role s tím, že už budete braní za favorita?

„To si nemyslím. Jenom ať jsme dál za outsidera.“

Podaří se vám klid v týmu udržet v atmosféře nadšení v Brně, kde fanoušci berou výhru nad Spartou skoro jako vrchol sezony?

„Máme kvalitní hráče, tak zkušené, že oni vědí, že nelze zpychnout. Vůbec. Nikdo z nás ani z hráčů nedovolí, aby se stalo, že by se někdo vznášel v oblacích.“

Co se vám podařilo do šatny napumpovat, že šel výkon Komety v play off tak nahoru?

„My s klukama mluvíme denně, je to naše práce. Jsme od toho, abychom jim pomáhali. Celou sezonu, celou základní část, jsme s mužstvem pracovali. I zápasy, které jsme třeba prohráli, jsme neodehráli špatně, ale upřímně řečeno, tak kvalitní hráči, kteří byli dlouhodobě zranění, by chyběli každému. To by zamávalo s každým. Jsem hrdý na to, jak se s jejich absencemi kluci prali. Pak je jedno, jestli jdete do play off ze šestého místa nebo z druhého. Jde o to, jak jste připravený.“

V čem vidíte největší zlepšení před play off?

„Hodně nám psychicky pomohlo, že se blížily návraty hráčů, jako byli Zaťovič nebo Erat, a strašně tomu pomohl vydařený zápas v Liberci (v 50. kole tam Kometa vyhrála 2:1), který se povedl Marku Čiliakovi. Mančaft cítil obrovskou podporu vzadu, tam byl ten zlom. Vrátili jsme se na vítěznou vlnu. Předtím jsme dva tři měsíce trochu tápali, ale bylo to dané i tím, že jsme tvrdě trénovali.“

Kometa Brno ve čtvrtfinálové sérii přejela Spartu 4:0. Na euforii v DRFG aréně se podívejte ve VIDEU.

Směřovali jste tvrdší přípravu k vyřazovací části?

„Jistě, protože pro nás bylo a je vrcholem play off. Jasně jsme před sezonou řekli, že chceme, aby hráli co nejvíc mladí kluci, že je chceme vidět ve hře, v opačném případě by nemělo smysl pracovat s mládeží. A druhá věc byla jít co nejlíp připraveni do play off a to play off udělat. Tyhle naše cíle jsme splnili.“

Za cenu ústupků v základní části?

„Je pravda, že třeba v utkáních s Olomoucí, jak doma, tak u nich, nám nešly nohy, což mohlo být i na úkor tvrdších tréninků, ale já toto nechci svalovat na trénink. Prostě nám ty zápasy nevyšly. Obecně jsme se i se staršími hráči takhle dohodli, že cílem je play off a do toho že chceme jít co nejlíp připravení.“

Slavíte třetí postup přes Spartu za posledních pět let. Který jste si nejvíc užil?

„Každý postup, a zvlášť přes tak těžkého soupeře, přes takový velkoklub, je úžasný. Je jedno, jestli je to z pozice generálního manažera nebo ze střídačky. Je to super pocit.“

Prožíváte ho o to víc, že jste brněnský patriot?

„Ne. Protože jsem ve Spartě hrál, tak vím, jaký je tam na hráče tlak. Já nejsem žádný antisparťan. Pro mě je Sparta respektovaný soupeř a velkoklub. Neberu to tak, že bych vyzdvihoval porážku Sparty třeba nad Pardubice, kde jsem taky hrál.“

Berete vedle postupu jako dobrou zprávu, že jste sérii ukončili brzo a máte další necelé dva týdny na přípravu na semifinále?

„Je to samozřejmě důležité, třeba i pro (obránce) Honzu Štencla, který po zranění zase začal bruslit, a bude mít čas, aby se do toho dostal. Kluci si odpočinou, doléčí šrámy a připravíme se na dalšího soupeře.“

Rozjedete se sledovat série do Liberce a do Hradce Králové, kde se pro vás rýsuje soupeř?

„Samozřejmě to budeme sledovat.“

Jaký máte nejbližší program?

„Vím, co budu dělat já. Půjdu teď na pivo. (řečeno v sobotu večer) Hráči mají dva dny volno, tak nevím, co budou dělat oni. Mají právo postup oslavit, pak zregenerovat, odpočinout si. Za dva dny jdeme znovu do práce a jedeme dál.“