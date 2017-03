Teenager vychytal Pardubice. Nulu vem čert, kluci mi pomohli, řekl Kváča

Je výhra o to sladší, že ji Luboš Rob trefil 48 sekund před koncem?

„Asi jo. Docela nás poslední třetinu tlačili, kluci super bránili, nevím, jestli je ten výsledek úplně zasloužený, ale všichni jsme za něj ohromně rádi.“

Užil jste si ten vítězný gól hodně?

„Ano, ale jen na chvíli, koncentroval jsem se ještě na konec třetiny, bylo 48 sekund do konce, mohlo se stát cokoliv.“

Celkem jste předvedl 37 zákroků. Byl zápas proti extraligovému týmu v něčem jiný než prvoligové zápasy?

„Hrálo se ve větším tempu, docela jsem se zapotil. Kluci mi hrozně moc pomohli, musím jim poděkovat. Byla to paráda, skvělá atmosféra v hale... Užil jsem si to úplně celé.“

Nečekal jste od Pardubic větší tlak, než že vás zavřou jen během třetí třetiny?

„Možná jo, možná ne. Musím to celé trochu vstřebat. Jsem hlavně rád za to, jak všechno dopadlo.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Pardubice - České Budějovice: Obrovská radost! David Tomášek vyrovnal na 1:1 • VIDEO TV TIPSPORT

Mohla z toho být i nula. Nelitujete smolného gólu, se kterým se asi nedalo moc dělat?

„Nějak mě to přeskočilo, puk byl v chumlu, nestačil jsem ho zalehnout a on se pak dostal před branku a po té střele mě přeletěl. Je to škoda, avšak baráž o takových gólech bude. Ale nulu vem čert, hlavní je výhra.“

Naroste po takové výhře sebevědomí, že proti týmům z vyšší soutěže může Motor hrát?

„Jo, je to o tom, že si dodáme psychickou sílu. Vidíme, že se dají potrápit týmy z extraligy a dokonce i porazit. Máme tady super partu. Když se stmelíme ještě víc, můžeme je porážet.“

Na postup do extraligy potřebujete ještě nějakých 18 bodů. Bude hlavní nelétat v oblacích?

„Přesně, ještě je jedenáct zápasů před námi, musíme se koncentrovat na další utkání, trochu potrénovat a jít dál s čistou hlavou.“