Bedard jen zářil. Z MS chce zlato a už se těší na Mrázka: Je legrační, že...

V Chicagu válčí spolu, na mistrovství světa půjdou proti sobě. Connor Bedard vyšperkuje sestavu Kanady, Philipp Kurachev nastoupí za Švýcarsko. Prvotní cíl mají stejný. Získat zlato. „Ale hlavně chceme dát gól Petru Mrázkovi. Už jsme se o tom s Kurshym bavili,“ neskrýval Bedard. Mrázek patří do trojice brankářů, kteří by se měli objevit v českém týmu. Celek javorových listů i Švýcaři budou jeho soupeřem v pražské skupině.

„Je docela sranda, že se s těmihle kluky můžeme střetnout. I na tréninku spolu soutěžíme a provádíme různé věci, vždycky se o něco vsadíme. Ale opravdový zápas bude ještě větší zábava. Už se těším,“ přiznal deníku Chicago Tribune zázračný talent Bedard, který si ve své první sezoně v NHL připsal v 68 zápasech 61 bodů (22+39) a byl nejproduktivnějším hráčem Blackhawks. Minulý týden potvrdil, že přijede na šampionát reprezentovat Kanadu.

Obránci Seth Jones a Alex Vlasic patřili mezi prvních patnáct hráčů nahlášených na soupisku týmu USA. Z toho měl radost pro změnu Mrázek. Američané zahájí turnaj 10. května proti Švédsku v jeho rodné Ostravě. Už prý dal Jonesovi pár dobrých tipů, kam zajít. „Ale moje město se mu nelíbí,“ dodal s úsměvem Mrázek pro chicagský deník.

„Jo, bude to asi tím, že jde o Razovo rodné město,“ přidal se Jones. „Ale ne, už jednou (v roce 2015) jsem tam hrál a nebylo to špatné. Samozřejmě Praha by byla lepší, ale doufám, že tam se taky dostaneme v pozdější fázi. Můžeme si pak dát kafe, zajít na večeři a užít si atmosféru,“ připomněl zadák, který před devíti lety získal v Praze s výběrem USA bronzové medaile. V souboji o třetí místo porazil právě český tým 3:0.

Jones taky ví, že Američané čekají na zlato ze šampionátu od roku 1933, kdy se rovněž hrálo v Praze. „S některými kluky jsme si o tom psali textovky. Nejedeme se tam jen tak poflakovat. Chceme turnaj vyhrát,“ pravil 29letý bek, který se v mužstvu znovu potká i s někdejším parťákem z obrany Columbusu Zachem Werenskim. „Ještě nevím, s kým budu hrát ve dvojici, ale mám radost, že se můžu zase předvést na světové scéně,“ dodal. Už má zlato z dvacítek 2013 a další dvě z mistrovství světa osmnáctiletých. Nastoupil také na šampionátu dospělých ve Finsku, kde celek USA skončil čtvrtý.

Další obránce Vlasic vyrostl v americkém rozvojovém programu. Získal bronz na světovém šampionátu do 18 let 2019, pozitivní test na covid ho však připravil o možnost hrát na juniorském mistrovství světa 2021, kde tým USA zvítězil. „Už jsem se s tím tak nějak smířil,“ řekl Vlasic. „Ale bylo to na nic. Určitě bych si přál získat zlatou medaili a pověsit si ji pak do ložnice. Tady se mi otevírá nová šance. Obléknout dres USA není samo sebou, bude to příležitost zahrát si s nejlepšími hráči své země proti nejlepším hráčům světa. Pamatuju si, že širší led mi taky vyhovoval. Jsem větší chlap a budu mít víc prostoru a můžu se víc rozmáchnout a rozjet,“ uvedl.

Bedardova vitrína s trofejemi z mezinárodního ledu vypadá impozantně. Kanadu reprezentoval na čtyřech velkých turnajích. Na dvacítkách získal zlato v letech 2022 a 2023, kdy byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem šampionátu, v roce 2021 triumfoval na osmnáctkách, o rok později Kanada vypadla ve čtvrtfinále. Během výstupních rozhovorů v klubu byl Bedard podle Chicago Tribune samý úsměv a vypadal, že je nadšený, jak se postaví svým spoluhráčům.

„Jonesy a Vlassy nastoupí za USA, takže to bude zábava a příležitost hrát proti klukům, které znáte. Je to legrační, protože já soutěžím s každým, ale asi nejvíc se svými kamarády, ať jde o cokoli,“ přiznal. Ten pocit je vzájemný. Jones se také těší, až se v Česku střetne s Bedardem. „Půjdu do něj stejně tvrdě jako do každého soupeře. Nemyslím, že na ledě budeme kamarádi. Tam jde přátelství stranou, budeme soupeři,“ prohlásil Jones.

Kurashev má za sebou bohatou historii ve švýcarské reprezentaci, startoval už na třech mistrovstvích světa. „Když jsem hrál v roce 2022 naposledy, nastoupil jsem proti Jonesymu a bylo to trochu zvláštní. S Mrázkem budeme ve stejném městě. O něm vám řeknu to, co Connor. Budu se snažit ho dostat a vyzrát na něj. To bude teprve zábava,“ dodal švýcarský útočník.