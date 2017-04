Kouč Pešán nic nebalí: Všichni si myslí, že už má Kometa titul. Já ne!

Rozhodně ještě nic nebalí. Liberecký trenér Filip Pešán ani po dvou domácích porážkách ve finálové sérii proti Kometě Brno (3:4 a 3:4 v prodloužení) neskládá zbraně. Naopak udělá všechno pro to, aby sérii ještě jeho tým dokázal obrátit. „Za dva roky jsme 0:2 v sérii ještě neprohrávali. Všechny karty jsou teď na straně Komety a my zkusíme vymyslet, jak na ní,“ mluvil po sobotní trpké prohře.

Ani druhý domácí zápas finále jste nezvládli. V pátek jste prohráli i přes výborný výkon, v sobotu jste pro změnu byli horším týmem. Jak jste viděl druhé finále?

„Do utkání jsme vstoupili velmi špatně. Paradoxně v pátek jsme začali utkání dobře, v sobotu to bylo utkání, které od začátku režírovala Kometa. Přesto taková utkání se dějí a ne úplně zřídka soupeř, který je horší, ten zápas vyhraje. Já jsem v to věřil do poslední chvíle, že nějakou střelou, byť z minima šancí, dokážeme vyrovnat, což se taky stalo.“

A pak přišlo prodloužení, které rozhodl Marek Kvapil…

„V prodloužení si myslím, že nám vítr do plachet dala ta vyrovnávací branka. Prodloužení jsme rozehráli líp než Kometa, ale bohužel zápas rozhodla krásná individuální akce Kvapila. Všichni si myslí, že už má Kometa titul, ale já si myslím, že ho ještě nemá.“

Co tedy musí Liberec změnit, aby se vrátil do hry? Čekají vás nyní dvě velmi těžká utkání v pekle brněnských fanoušků.

„Oba dva zápasy byly rozhodnutý ve prospěch Komety o jeden gól. To znamená, že jsme neprohráli s Kometou nijak výrazně, jsou to vyrovnaný zápasy. Třeba se nám podaří v Brně vyhrát o gól a třeba hnedka dvakrát.“

Nebude to trochu i o hlavě?

„O hlavě to je samozřejmě. Je to o kondici, o zdraví a o hlavě. O těchto třech věcech finálová série je. Z naší hry, i když jsme byli v sobotu pasivnější, nemám špatnej pocit. Kluci se několikrát vrátili do zápasu. V téhle fázi sezony není lehké neustále dotahovat takovej výbornej tým jako je Kometa. Oni doma budou muset a třeba to vyjde.“

Loni jste vyhráli titul suverénní jízdou, letos to trochu drhne. Je to pro vás nyní ještě větší trenérská výzva?

„Výzva to je každopádně, ale nevím, jestli je to výzva pro to, abych si dal na poličku nějakej pohár. Prostě chci pro Liberec vyhrát další titul. Obě předchozí série (ve čtvrtfinále Plzeň 4:2, v semifinále Chomutov 4:2) skončily jinak než loňský série čtvrtfinále (Chomutov 4:0) a semifinále (Mladá Boleslav 4:0), tak uvidíme, jak dopadne letošní finálová série.“

Je to nejprekérnější situace, do které jste se za dva roky v play off dostaly?

„Souhlasím. Jak už výsledek napovídá, 0:2 v sérii jsme ještě za dva roky neprohrávali. Všechny karty jsou teď na straně Komety a my zkusíme vymyslet, jak na ní.“

