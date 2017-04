Kometa urvala i druhé finále. Zasloužili jsme si to víc, myslí si Čiliak

Prožívá divokou sezonu. Během základní části brněnský brankář Marek Čiliak laboroval se zraněními a když se dostal do branky, tak se mu příliš nedařilo. Byla na něm znát frustrace, s novináři se příliš bavit nechtěl. Aktuální verze slovenského brankáře po dvou vyhraných finále na ledě Liberce? Usměvavý vousatý chlapík chytající ve formě. Možná životní formě. „Nic ale nemáme vyhrané, je to pořád jen 2:0,“ nepřeceňoval situaci po sobotní druhé výhře.

Vyhráli jste i druhé finále na ledě Liberce, po výhře 4:3 po prodloužení si vezete domů luxusní náskok. Jak hodnotíte sobotní zápas?

„Tak kladně. (úsměv). Myslím, že jsme dneska byli po celý zápas lepší tým, takže se mi to hodnotí dobře.“

Třikrát jste v zápase vedli, Liberec ale třikrát dorovnal. Nesráželo vás to trochu psychicky?

„Myslím, že jsme jim ty góly trochu darovali. Byly to naše chyby, a když jsme dali gól na 3:2, tak jsme měli hrát více zodpovědněji, nepouštět je do brejků. Vyrovnáním na 3:3 se chytili, ale dneska jsme si to zasloužili více.“

Co jste si říkal po vyrovnávacím gólu na 3:3, který přišel minutu po vašem odskočení do vedení?

„Jen jsem si povídal, že nám musím věřit. My jsme takhle podobně prohrávali ve dvou zápasech na Spartě a otočili to. Máme strašně silný tým a jen tak se nenecháme, když dostaneme gól. Nepoloží nás to. To ne.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Kometa Brno: Zase Lakatoš! V utkání se trefil podruhé a vyrovnal na 3:3 • VIDEO TV TIPSPORT

Když se plně soustředíte na svou hru, tak Liberec nepouštíte do žádných šancí. Cítíte to taky tak?

„Cítíme, my jsme si to i říkali. My si to můžeme prohrát jedině po našich chybách. První třetinu oni neměli nic, tam jsme hráli neskutečně. Potom ale za jedno střídání jeli dvakrát dva na jednoho, z toho jednou dali gól.“

Vedení ve finálové sérii 2:0 musí být asi hodně příjemné.

„Lepší nemohlo být (směje se). Určitě, ale zase se tím nemůžeme nějak unést nebo myslet na to, že je to 2:0 a nějak se tím uklidňovat. Musíme hrát pořád, jako kdyby to bylo 0:0.“

Na druhou stranu to vedení v sérii může i hodně svazovat. Nyní máte vše ve svých rukou, jste titulu už blízko. Jak těžké je si tohle nepřipouštět?

„Jsme v půlce cesty. Musíme se připravovat, jako kdyby to bylo 0:0. Už se těšíme domů, ta atmosféra tam bude úplně jiná, lidi nás tam zase poženou. Nic ale nemáme vyhrané, je to pořád jen 2:0.“

Diváci v Brně budou určitě ještě optimističtější než vy hráči. Nebude těžké se z toho prostředí nezbláznit?

„Tak určitě, ale u nás to je vždycky tak. (úsměv) I v základní části, ale teď je to více, což je samozřejmé. Ten hukot tam byl a bude tam. My už víme, jak si to máme vzít na naší stranu.“

Cítil jste nějak, že proti vám v sobotu od začátku stál v brance Ján Lašák? Hecovali jste se nějak?

„Věděl jsem, že tam je. Žádné hecování ale nebylo ani nebude. Až potom, až to všechno skončí.“

Byl dnes Liberec v brance s Jánem Lašákem silnější?

„Nevím, jestli silnější. My jsme dneska hráli fakt fantasticky. Ty góly, co jsme dostali, byly po našich chybách. Jinak jsme je do ničeho nepouštěli.“

Na venek působíte strašně klidným dojmem. Máte vůbec nějaké nervy?

„Mám, já mám nervy celý zápas.“ (směje se)

Takže jste se uklidnil až po tom rozhodujícím gólu Marka Kvapila v prodloužení?

„Určitě, tam už jsem byl klidný.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Kometa Brno: Hrdina Komety Kvapil! Rozhodl zápas a Brno vede sérii 2:0 • VIDEO TV TIPSPORT

Může vás Liberec ještě něčím překvapit?

„Určitě může. Oni se taky budou připravovat, asi něco změní, nevím. My se nemůžeme nechat.“

Finále se přihlásí zase až v úterý. Jak budete trávit volné dny?

„Musíme si oddechnout. Myslím si, že toho je dost a ty volné dny určitě jenom pomůžou.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:54. Derner, 37:01. Lakatoš, 48:25. Lakatoš Hosté: 13:08. M. Erat, 26:30. M. Erat, 47:26. R. Zohorna, 64:17. M. Kvapil Sestavy Domácí: Lašák (Will) – R. Šimek, Ševc (A), Mojžíš (A), Derner, Plutnar, Jánošík – Lakatoš, P. Jelínek, Radivojevič (C) – Valský, Bulíř, Svačina – Bartovič, Bližňák, L. Krenželok – J. Stránský, Vantuch, Ordoš – A. Dlouhý. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – Trška, J. Krejčík, Kováčik, Gulaši, Bartejs, Malec, Zábranský – M. Erat, Hruška, M. Kvapil – Vondráček, Čermák (C), Dočekal – Haščák, V. Němec, Zaťovič (A) – Mallet, H. Zohorna, R. Zohorna – T. Havránek. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Barvíř, Blümel Stadion Home Credit Aréna Návštěva 7 500 (vyprodáno) diváků

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Kometa Brno: Tyč! Hynek Zohorna rozezvučil pouze brankovou konstrukci • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Kometa Brno: Gulaši poslal Radivojeviče na mantinel, ten zůstal otřesen • VIDEO TV TIPSPORT