PŘESTUPY ONLINE: Kaše opouští Chomutov, bude hrát ve Švédsku

10:03 - SPEKULACE - Chomutov možná přijde o útočnou hvězdičku. Podle spekulací by mohl od Pirátů odejít David Kaše, mladší bratr Ondřeje, hrajícího za Anaheim. Dvacetiletý útočník by prý mohl zamířit na sever Evropy, jmenovitě do švédské Mory.