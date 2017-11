Extraliga ONLINE: Třinec bojuje o první místo, v Olomouci ale prohrává 0:4

Hokejisté Olomouce a Třince se vrátí jako první k bitvám o extraligové body po reprezentační přestávce, jež byla vyhrazena turnaji Karjala. Ocelářům by alespoň dvoubodový zisk stačil k tomu, aby se minimálně do středy, kdy je na programu zbytek 21. kola, vyhoupli ze třetí příčky do čela tabulky před Plzeň a Brno.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:17. Škůrek, 18:50. Sundher, 22:32. Škůrek, . Hosté: Sestavy Domácí: Konrád (Falter) – Škůrek, Vyrůbalík (C), Houdek, Ondrušek (A), J. Galvas, L. Galvas, Staněk – Eberle, J. Knotek (A), Laš – Skladaný, Herman, Burian – Ostřížek, Mráz, Strapáč – Holec, Sundher, R. Vlach. Hosté: Hrubec (23. Hamerlík) – Roth (A), M. Doudera (A), Adámek, D. Musil, Jank, Linhart, Bartko – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrňa, Rákos, Svačina – Dravecký (C), Polanský, Raška – Cienciala, Mikulík, Christov. Rozhodčí Pešina, Pražák – Frodl, Komárek Stadion Zimní stadion Olomouc (kapacita: 5500 míst)

Olomouc se stala prvním týmem v sezoně, který si odvezl vítězství z třineckého ledu. Teď se ale bude hrát na Hané, kde si Oceláři připsali tři nejtěsnější výhry v řadě.

"Věřím, že jsme během přestávky neztratili formu a budeme pokračovat ve výkonech, které nám přinesly plný bodový zisk proti Zlínu a Hradci. S přihlédnutím k vyrovnané tabulce body potřebujete pořád," uvedl kouč Zdeněk Venera.

Hanákům přestávka přinesla i pozitiva: uzdravili se Káňa, Holec a Jaroměřský, mimo hru zůstává už jen Dujsík. V týmu už není útočník Buc, který se dohodl na rozvázání smlouvy.

Třinec si v pauze zvýšil sebedůvěru postupem přes Malmö v Lize mistrů. V extralize znovu naskočí do série šesti venkovních zápasů, kterou už rozehrál před reprezentační přestávkou.

"Nemění to nic na tom, že do každého zápasu jdeme s cílem vyhrát. Věřím, že jsme kvalitně připraveni, i když v poslední době trochu bojujeme s marodkou a uvidíme, jak to dáme dohromady. Ale třeba v Lize mistrů i kluci, co zaskakují, ukázali, že mají na to odehrát takhle těžké zápasy," řekl třinecký trenér Václav Varaďa. Oceláři mají na marodce dlouhodobě Petružálka, problémy mají i Martin Růžička, Roth, Krajíček a Hrňa.