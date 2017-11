Svobodu naštvala ztracená nula. Jsou za ni pěkné peníze, smál se

Zase on a opět 2:1. Souboj dvou gólmanů-kamarádů, kteří na jaře přivedli Jihlavu do extraligy, má na podzim jen jednoho vítěze. Plzeňský Miroslav Svoboda (22) předčil o gól Jakuba Škarka (18) prvního října na západě Čech a dnes i na ledě nováčka. „Trošku si Kubu vychutnám,“ usmál se Svoboda, jenž držel čisté konto až do 59. minuty.

Jak vnímáte výhru nad Duklou?

„Jsme první v tabulce a nemůžeme si dovolit ztrácet body s posledními celky. Musíme se naučit zvládat roli favorita. Byl to pro mě strašně těžký zápas. Jihlava měla dost střel. Já jsem po nemoci a nemám takovou fyzičku, jakou bych si představoval.“

Vám zápas sednul, a když jste bral cenu pro nejlepšího hráče hostů, tleskali vám i jihlavští diváci. Všiml jste si toho?

„Je to pecka…Lidem v Jihlavě jsem vděčný, že mi dali šanci. Na to se nezapomíná. Vzali mě fanoušci, všichni. Určitě se sem budu rád vracet. Dokázali jsme tady obrovskou věc. Po dvanácti letech jsme s Jihlavou postoupili zpátky do extraligy. I když pro to udělám maximum, bude těžké to ještě někdy zažít.“

Berete prestižně přímé souboje s Jakubem Škarkem?

„Kdybych prohrál, tak by to bylo pro mě horší…Dvakrát jsem teď nad Kubou vyhrál, tak si ho trošku vychutnám.“ (úsměv)

Jak se změní tým bez Dominka Kubalíka?

„Kvalitních útočníků máme dost, dostanou na ledě větší prostor. Myslím, že ty góly budou dávat oni. Pro mě osobně je priorita, abychom udrželi Kubu Kindla. Do obrany nám vnesl velký klid.“

Po Semanově gólu jste se docela vztekal. Naštvalo vás, že jste přišel o čisté konto?

„Na rovinu, mám za nulu i celkem pěkné peníze. Každopádně jsou vyšší než příspěvek do kabiny. (úsměv) Ještě jsme si to zkomplikovali, mohli jsme dostat gól na 2:2. Vždycky jsem byl takový a jiné už to nebude. Celkově mě to mrzí. Čím víc nul budeme mít, tím líp. Skončili jsme zápas tím, že jsme dostali gól. Vždycky je lepší, když ten poslední dáte vy.“

