Hradečtí pykají za simulaci! Bednář i Dragoun zaplatí deset procent platu

Od Středočechů také pocházel podnět k přezkoumání pádů obou hráčů. Holý potvrdil, že Petr Holík použil v 51. minutě v souboji s Dragounem nedovolený zákrok a oprávněně putoval na trestnou lavici. "Nicméně hráč (Dragoun) se současně dopustil zřetelného odrazu z levé nohy, aby důsledky zákroku zvýraznil," zdůvodnil finanční postih Holý.

Pro Bruslařský klub šlo o zásadní okamžik, neboť v následném oslabení přišel o jednobrankové vedení a duel posléze ztratil v nájezdech. Pokud by sudí hned na ledě odhalili nafilmovaný pád nebo přehrávání, musel by si dvě minuty odpykat také Dragoun a Hradec Králové by nehrál přesilovku.

Rovněž Bednář byl podle Holého v 55. minutě Davidem Štichem skutečně faulován a domácí zadák byl správně vyloučen za nedovolené bránění. Zkušený královéhradecký útočník však zareagoval nepřiměřeně, Holému se nezdálo zejména jeho zakopnutí nohou a teatrální pád na led.

Na svazové půdě se bude šetřit údajné simulování hradeckých hráčů. Rovnou tři podněty zaslal jejich páteční soupeř z Mladé Boleslavi. Vedení BK se po prozkoumání videozáznamu domnívá, že ani jedno vyloučení v posledních deseti minutách nebylo správné, resp., že k němu hosté pomohli. A kvůli tomu přišli o tříbodový zisk, brali totiž jeden za porážku 1:2 po nájezdech.