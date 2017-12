Američan Jones se poprvé trefil za Plzeň: Nejdelší čekání v kariéře

Plzeň nastřílela v sezoně pomalu dvakrát tolik gólů, co Litvínov. Většinu z nich však obstarávali útočníci, zatímco obránci se střelecky moc neprosazovali. Dokonce kvůli tomu byli u trebnérů na koberečku. Včera se na výhře 5:1 nad Vervou podíleli hned dva beci. Po Jakubu Kindlovi se poprvé prosadil taky Nick Jones. „Ale pokud jde o ten mítink, nebavili jsme se jen o střílení gólů. Promítali nám i chyby, které se stávaly vzadu,“ řekl americký zadák. Po včerejšku si to možná v Plzni zopakují. Kdyby totiž hosté víc využili hrubek, jichž se Indiáni dopustili hned na začátku, mohlo to dopadnout úplně jinak.

Co se dělo v prvních minutách utkání, kdy se Litvínov po vašich minelách dostal opakovaně do nebezpečných šancí?

„Začali jsme trochu volně. Oni byli hladovější, jsou na tripu, chtěli umlčet naše fanoušky a hned na začátku nás zaskočit. Nám nějakou dobu trvalo, než jsme se chytili.“

Sám jste obstaral pátý plzeňský gól. Padl z vaší 50. střely v této sezoně. Bylo to dlouhé čekání?

„Je to možná nejdelší čekání v celé mojí kariéře, ale prošlo to tam. Snažím se vytvářet si šance, střílet na bránu. Tohle přišlo po nádherné přihrávce od Indráka. On to celé vytvořil a já pálil. Taky mi schoval puk. Na pásce tam mám napsáno, že jsem jím dal svůj první gól v české lize.

Je pravda, co tvrdil trenér Čihák, že obránci byli na pohovoru kvůli tomu, že nedávali góly?

„Ten mítink nebyl úplně o skórování. Bylo to situované do roviny, že nám promítali chyby, které se stávaly vzadu. Bylo to o hře celkově, o přesilovkách a tak.“

Základní část se přehoupla do druhé poloviny. Plzni se daří, vidíte jen samá pozitiva?

„Z osobního pohledu ji hodnotím tak, že snad odvádím dobrou práci, i když bych mohl víc přispívat v ofenzivě. Ale napřed musím myslet na to, abych si to pohlídat vzadu, teprve pak střílení gólů.Je zábava hrát v tomhle týmu. Daří se, vytvořila se skvělá parta kluků. Užívám si to a jsem rád, že se můžu učit od českých a slovenských hráčů.“

Momentálně procházíte sérii pěti domácích zápasů. Je nejdelší v celé sezoně, jaké to má výhody?

„Je skvělé hrát před plným hledištěm, které je navíc tak hlučné. Venku nás nikdo dopředu nežene. Výhoda je taky v tom, že si můžeme zdřímnout doma, ve své posteli, můžeme se najíst a odpočívat ve vlastním bytě, což je vždycky lepší a pohodlnější, než někde po cestě nebo v autobuse.“

