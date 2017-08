Jen Říha a zapomenutý Gross. Proč už Evropa nemá zájem o české kouče?

Český trenér je pojem. Někdo. Osobnost a autorita, o kterou se vyplatí se poprat. Nebo z něj aspoň tahat rozumy. Že se to hezky poslouchá? Chyba, poslouchalo. Minusem totiž je, že tohle platilo tak ještě deset let dozadu. Aktuálně se spíš nahazují škytající motory. Evropa o místní experty nestojí. Ve Slovanu Bratislava působí Miloš Říha, ve Wolfsburgu se klaní, u nás prakticky zapomenutému, Pavlu Grossovi. Jinak pusto a prázdno. Co se stalo? Zamrzli jsme?

Marek Sýkora dával k dobru historky, jak výjimečným hráčem byl Jevgenij Malkin v Magnitogorsku. Pokud kdekoliv v Jaroslavli řeknete, že jste ze stejné země jako Vladimír Vůjtek, zlomí se v pase. Václav Sýkora má pořád velké jméno ve Finsku. Ivana Hlinku po odchodu z NHL naháněly ruské kluby, až ho nakonec ulovil Omsk.

Co jméno, to osobnost. Ale taky trenérská minulost, tedy kromě Václava Sýkory, který má i v 64 letech dost elánu na to, aby v extralize vedl ambicemi a velkými jmény napumpovaný Mountfield.

Ústup ze slávy je poměrně nenápadný, jenže přichází. Nad současnými českými trenérskými jmény se za hranicemi většinou mávne rukou. Nestojí o ně, nikdo se o ně nepere.

I tohle může být jeden z důvodů, proč Kometu dovedl k titulu Libor Zábranský, jenž o sobě prohlašuje, že není trenér. Nepracovali jsme s našimi kormidelníky, tak došli. Už jich není 10 na TOP úrovni. Číslo rapidně kleslo.

„Nemáme trenéry, které by ve světě momentálně uznávali za odborníky typu Luďka Bukače, neboť studiem vývoje hokeje se nezajímáme, spíš pořád kopírujeme. Navíc výsledky národního týmu proti Švýcarsku nebo Německu jsou nepřesvědčivé, to našemu renomé v zahraničí taky moc nepomáhá,“ nebojí se pojmenovat současný stav Jan Tlačil, který několik let působil v mládežnických akademiích ve Švýcarsku, v Rakousku a taky trénoval Ambri-Piotta v nejvyšší soutěži dospělých.

Výsledkem je situace, kdy jediným českým koučem, kterému skládají ódy za hranicemi, je Pavel Gross, bývalý reprezentační útočník, který odešel v roce 1990 do Německa.

Vypracoval se.

Začínal u mládeže, momentálně je nejdéle sloužícím koučem u jednoho týmu v lize. „Jeho rukopis a pohled našeho klubu, to se k sobě ohromně hodí,“ nedá na něj dopustit šéf Wolfsburgu Karl-Heinz Fliegauf v rozhovoru pro sportschau.de.

Čeští trenéři v TOP ligách před 15 lety Ivan Hlinka: Rusko (Omsk)

Vladimír Vůjtek: Rusko (Jaroslavl)

Rostislav Čada: Švýcarsko (Ambri Piotta) Celkem: 3 Čeští trenéři v TOP ligách před 10 lety Vladimír Vůjtek: Rusko (Dynamo Moskva)

Miloš Říha: Rusko (Spartak Moskva)

Jan Tlačil: Švýcarsko (Ambri Piotta)

Slavomír Lener: Německo (DEG Metro Stars) Celkem: 4 Čeští trenéři v TOP ligách pro sezonu 2017/18 Miloš Říha: KHL (Slovan Bratislava)

Pavel Gross: Německo (Wolfsburg) Celkem: 2

Německá média přidávají k dobru, že od Grosse se nikdy nedočkáte velkých slov. Zato málokdy zapomenou zdůraznit, že je to rodák z Česka. Tak aspoň něco...

Jeho Wolfsburg patří rozpočtem 7 milionů eur mezi průměr DEL a Gross s ním byl během svého působení už třikrát ve finále. „V profesionálním hokeji už nejsou žádná tajemství, je to o každodenní práci. Nevím, co děláme lépe než konkurence. Někdy to jsou jenom drobnosti, jindy zkrátka jenom štěstí. Náš cíl vždycky je, abychom vyhráli ten další zápas,“ spustil pro list Frankfurter Allgemaine.

Podle německých novinářů je on tím důvodem, proč průměrný Wolfsburg neustále otravuje ty největší boháče v Německu. „Když se dostaneme po zápase do autobusu a chystáme se na cestu domů, trenér už tam sedí u počítače a analyzuje zápas,“ charakterizuje ho brankář Felix Brückmann.

Sám Gross několikrát v rozhovorech vzpomínal na Pavla Wohla, který ho vedl na Spartě.

Jenže úspěšný kouč je výjimka, člověk, který se sice ke své vlasti hlásí, ale 27 let pracuje v cizině.

Říkat, že on vyplní díru, která vznikla po Vůjtkovi a spol., by bylo to samé jako křičet, že ta sousedova třešeň je tak dobře rostlá, protože na ni dopadá světlo z mé zahrady. Nevzešel ze systému.

Poslední, kdo drží prapor, je Miloš Říha. A dál? Respektované figury došly. Musí vyrůst. A univerzální odpovědí na každý problém zkrátka nemůže být Filip Pešán, lídr nastupující trenérské jednotky.

„Nejsme často ochotni přijmout progresivní a nové věci v přípravě sportovců. Generace trenérů, která v současné době vychovává mládež, nemá studiem získané znalosti, což je průšvih. Pouze hokejové znalosti nezaručují kvalitu. Dnes dělá trenéra u nás pomalu každý, kdo má certifikát z fitka v USA po dvoutýdenním kurzu, neexistuje sofistikovaný rámec výchovy trenérů, je tady úplná absence metodických postupů při jejich výchově,“ říká i jeden z koučů, který si ale přál zůstat v anonymitě.

A jeden důkaz, jak Čecha Grosse ve Wolfsburgu uznávají? V listopadu 2012 s ním šéf klubu prodloužil smlouvu, i když byl tým v tu chvíli poslední. Žádný vyhazov, maximální důvěra.

Možná i o tom je to u nás. Netočit stále stejná jména, vychovat si vlastní trenéry v organizaci, kterým klub dá čas. Ne měsíc a nazdar. „Jak vrátit české trenéry zase na vrchol? Změnou prostředí, studiem a prací. Zkrátka nemůžete být trenérem z úleku, ale musíte si všechno odpracovat,“ dodává Tlačil, jemuž právě začalo angažmá ve francouzském Chamonix.