Vrabcová-Nývltová se chystá v Londýně na maraton: Snad jsem na tom dobře

Začíná se na Tower Bridge, běží se kolem špičatého kancelářského komplexu The Shard, pak po temžském nábřeží Victoria Embankment, na dohled ruskému kolu London Eye. A až před budovami Houses of Parliament se trasa stulí zpět, vezme to okolo katedrály svatého Pavla, hudební školy Guildhall a sídla Bank of England.

„Nějaké základy mám,“ říká Vrabcová-Nývltová o svých znalostech Londýna. „Stejně, když člověk běží maraton, bohužel okolí moc nevnímá. Tak doufám, že si to budu moct projít po závodě.“

Účastnice tří zimních olympiád v běžeckém lyžování a pátá z třicítky bruslením v Soči už žije naplno své atletické sny. Vloni běžela maraton na Hrách v Riu a v Londýně teď chodí na výběhy okolo Toweru, kde budou zítra na mistrovství světa oceňováni medailisté.

Vrabcové-Nývltové přípravu zásadně zkomplikoval zánět v chodidle, kvůli kterému na jaře ztratila šest týdnů tréninku.

„Naběháno mám o dost míň, ale kompenzovali jsme to na kolečkových lyžích a na kole, díky tomu, že mám svoji minulost. Ale běh byl omezený,“ líčí Vrabcová-Nývltová. „Trávila jsem hodiny a hodiny na rotopedu, což pro mě bylo největší utrpení. Pak, když jsem konečně mohla vyběhnout, to bylo super.“

Po dlouhé pauze vyběhla v červnu na desítce v New Yorku, skončila osmá v kvalitním čase 33:18 minuty jako nejlepší Evropanka a vybojovala si pozvánku na listopadový newyorský maraton, který patří do šestice elitní kategorie Majors.

„S tím určitě počítám. Tohle je další ze snů sportovce. Startovat na Marathon Majors, to je další cíl,“ usmívá se Vrabcová-Nývltová.

Nejdřív se ale musí vyrovnat s tratí po památkách Londýna, jejíž základ tvoří čtyři desetikilometrové okruhy centrem města. Kvůli potížím s nohou to bude pro ni první maraton od loňské olympiády v Riu, kde skončila šestadvacátá. Její osobní rekord z loňského pražského maratonu je 2:30,10 minuty.

„Letos mám výrazně míň naběháno kvůli tomu zranění. I teď jsme to museli trochu pošetřit, aby se to nevrátilo. Musela jsem opatrně na nohy, ale snad jsem na tom dobře,“ říká Vrabcová-Nývltová.

V generálce před týdnem vyhrála noční desítku v Berlíně.

„Maraton po roce je velká neznámá. Ale určitě se těším a chci podat co nejlepší výkon,“ slibuje Vrabcová-Nývltová. „Doufám, že o noze nebudu vědět a že mám dost natrénováno, abych byla schopná odvést minimálně stejně kvalitní výkon jako vloni.“