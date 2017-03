Zlato, dvě stříbra a bronz! Na ME slaví Maslák, Hejnová, Staněk i Sasínek

Spolu s pátečním bronzem překážkáře Petra Svobody už česká výprava vlastní pět cenných kovů a jeden ji dělí od vyrovnání zisku z pražského šampionátu před dvěma lety.

Maslák si pro třetí evropský titul doběhl s bezpečným náskokem a jako jediný se dostal pod 46 sekund. Polák Rafal Omelko byl druhý za 46,08. Bronz získal Nizozemec Liemarvin Bonevacia, s kterým Maslák musel tvrdě bojovat po seběhu k vnitřní dráze o první místo.

"Možná jsem ho trochu podcenil. Říkal jsem si, že to z třetí dráhy nezkusí, ale on to zkusil, pak tam byly lokty. Ještě se mi to nestalo, ale soupeři mě znají a vědí, kudy vede cesta mě porazit. Tak to zkusili. Ale odolal jsem," radoval se Maslák, který je na čtvrtce v hale neporažený už pět let.

Hejnovou ve finále předčila jen Floria Gueiová z Francie, jež zvítězila v osobním rekordu 51,90 sekundy. Česká dvojnásobná mistryně světa na trati 400 metrů překážek za ní zaostala o 52 setin a získala první medaili pod vedením německého trenéra Falka Balzera. "Je to skvělá známka toho, že spolupráce funguje. I když čas nebyl nic moc, ve finále se hraje na medaile," konstatovala Hejnová.

Hlavní favoritka Léa Sprungerová ze Švýcarska po rychle rozběhnutém závodě odpadla a skončila pátá. "Měla jsem v plánu se zařadit za ní, ale to nevyšlo. Ale potvrdilo se, že to překopne a nevydrží," řekla Hejnová.

Gueiová se v pátek podílela na ošklivém pádu Denisy Rosolové v rozběhu a původně byla diskvalifikována. Postup do semifinále slavila až po protestu francouzské výpravy.

Stankův životní hod

Staněk si stříbrnou medaili vysloužil osobním rekordem 21,43 metru. Český vrhač prohrál jen s devatenáctiletým polským talentem Konradem Bukowieckým, který se výkonem 21,97 posunul do čela letošních světových tabulek. Ladislavu Prášilovi stačilo 20,73 metru z první série na šesté místo.

Staněk, který před šampionátem laboroval se zraněním třísla, porazil obhájce prvenství a dosavadního lídra evropských tabulek Davida Storla. Německý favorit s českým reprezentantem prohrál o 13 centimetrů.

Staněk vybojoval první velkou medaili. Životní vrh se mu povedl v páté sérii. Těsně předtím ho z průběžného třetího místa odsunul Chorvat Stipe Žunič, který byl nakonec výkonem 21,06 až pátý.

"Neskutečný závod. Ze začátku jsem se s tím pral, protahoval jsem tříslo, co mě tahalo, protože jsem dělal blbý hody. Věděl jsem, že musím hodit za 21 metrů a že na to mám, pak to bylo lepší," řekl Staněk.

Jednadvacetiletý Sasínek nečekaně zastoupil českého rekordmana Jakuba Holušu, který nemohl kvůli zranění obhajovat titul z Prahy. Závod vyhrál v čase 3:44,82 minuty Polák Marcin Lewandowski, který před dvěma lety v české metropoli triumfoval na osmistovce. Sasínka porazil už jen Kalle Berglund ze Švédska, za kterým český reprezentant výkonem 3:45,89 minuty zaostal o 33 setin.

"První medaile, jsem strašně šťastnej," rozplýval se český talent. "V posledních kolech to bylo ostřejší na lokty, měl jsem dost sil a škoda trochu, že jsem si nechal utéct první dva. Bylo to hratelný...," litoval trochu Sasínek.

Hrubá byla šestá

Výškařka Michaela Hrubá obsadila na halovém mistrovství Evropy šesté místo výkonem 192 centimetrů. Devatenáctiletá juniorka o dvě příčky vylepšila umístění z minulého šampionátu v Praze.

Hrubá si ve vrcholném závodu sezony vylepšila o dva centimetry letošní maximum. Výšku 192 cm i předchozích 189 cm překonala juniorská mistryně světa až na třetí pokus, což ji stálo ještě lepší umístění. Stejný výkon stačil v Bělehradu na čtvrté místo.

"Panuje maximální spokojenost, jen škoda těch skoků na 194," litovala trochu Hrubá. Na výšce 192 cm se prý chytila. "Předvedla jsem tam super skok, takže to mohlo být ještě lepší, ale nestěžuju si. Konečně jsem se našla v rozběhu, to je dobré do budoucna," uvedla.

Na zisk medaile bylo zapotřebí přeskočit 194 centimetrů. Výš už pak skočila pouze Airiné Palšytéová, jež výkonem 201 cm vylepšila o centimetr vlastní letošní světové maximum a vybojovala první zlatou medaili pro Litvu v historii HME. Stříbro získala olympijská vítězka Ruth Beitiaová ze Španělska, která díky lepšímu technickému zápisu předčila Ukrajinku Julii Levčenkovou.

Tyčkařka Romana Maláčová, jež stejně jako v pátek Jan Kudlička nemusela absolvovat kvalifikaci a startovala rovnou ve finále, obsadila 13. místo. Soutěž zahájila na 440 centimetrech a uspěla až na třetí pokus. Další postupnou výšku 455 centimetrů, což by znamenalo její letošní maximum, už neskočila a uzavřela výsledkovou listinu.

Helcelet je po prvním dnu třetí

Adam Sebastian Helcelet je po prvním dnu sedmiboje s 3392 body na třetím místě. Na vedoucího Francouze Kevina Mayera ztrácí 179 bodů. Druhý český zástupce Jiří Sýkora je před nedělním finále devátý s 3277 body.

Helcelet zatím zaostává za výkonem z únorového domácího šampionátu, na němž si vytvořil osobní rekord 6188 bodů a zařadil se jím na druhé místo letošních evropských tabulek. Pouze v kouli si vylepšil letošní osobní maximum na 15,25 metru. Soutěž zahájil stejně jako Sýkora šedesátkou za 7,06, oba přitom umějí běžet pod sedm sekund.

Vicemistru Evropy Helceletovi se ale podařila dálka, v níž předvedl 741 centimetrů, Sýkora skočil 710 cm. V kouli si Helcelet jediným zdařilým pokusem připsal 15,25 metru a Sýkora vůbec poprvé v kariéře pokořil hranici 15 metrů, povedlo se mu to o šest centimetrů.

Ve výškařském sektoru nejlepší český vícebojař zdolal 201 cm, s čímž nebyl příliš spokojen. Právě tady se mu Francouz Mayer hodně vzdálil výkonem 210 cm a stejným výkonem se před něj dostal i Španěl Jorge Ureňa. Na Helceleta má před druhým dnem náskok 54 bodů. Sýkora si připsal 198 centimetrů a v součtu čtyř disciplín je devátý.

"Nepovedlo se mi to, nejsem úplně spokojený," uvedl Heldelet. Problémy mu dělá pružná palubovka pod povrchem. "Výšku jsem pokazil, šedesátka mě také zklamala. Potěšila mě koule, dálka jakžtakž," hodnotil první den. Věří, že podobně jako loni v Amsterodamu zaútočí v druhém dnu na cenný kov. "Myslím, že se dobře vyspím, protože startujeme až odpoledne. Je to víceboj, ještě zbývají tři disciplíny. Zítra je nový den. Vícebojaři závodí zítra, dnes to byli atleti," prohlásil.

Veleba o osm setin nepostoupil do finále

Osmistovkař Jan Kubista a sprinter Jan Veleba vypadli na halovém mistrovství Evropy v Bělehradu v semifinále. Kubista svůj závod dokončil na prvním nepostupovém čtvrtém místě v čase 1:49,81.

V běhu s neustále se střídajícím tempem bojovalo pouze pět závodníků o tři postupová místa a českému reprezentantovi na rozdíl od pátečního rozběhu nestačily síly na závěrečný finiš. Útok ze zadních pozic nedotáhl, od postupu jej dělilo 38 setin. Syn bývalého českého rekordmana v běhu na 1500 metrů byl klasifikován celkově na desátém místě.

Veleba časem 6,80 sekundy zaostal o tři setiny za výkonem z rozběhu a v osmičlenném závodě doběhl poslední. Od postupové pozice jej dělilo osm setin a patří mu konečné 16. místo. V semifinále zaspal na startu a nepřiblížil se k času 6,69, kterým před týdnem získal domácí titul a kvalifikoval se do Bělehradu. V jeho semifinále by mu takový výkon na postup stačil.

Muži mají na programu finále ještě dnes na konci soutěžního dne, ženy poběží semifinále a o medaile až v neděli. Na startu bude i Klára Seidlová.

Finále:

Muži:

60 m: 1. Kilty (Brit.) 6,54, 2. Volko (SR) 6,58, 3. Hamilton (Švéd.) 6,63.

400 m: 1. Maslák (ČR) 45,77, 2. Omelko (Pol.) 46,08, 3. Bonevacia (Niz.) 46,26.

1500 m: 1. Lewandowski (Pol.) 3:44,82, 2. Berglund (Švéd.) 3:45,56, 3. Sasínek (ČR) 3:45,89.

Dálka: 1. Smajlaj (Alb.) 808, 2. Tornéus (Švéd.) 808, 3. Nykyforov (Ukr.) 807.

Koule: 1. Bukowiecki (Pol.) 21,97, 2. Staněk (ČR) 21,43, 3. Storl (Něm.) 21,30, ...6. Prášil (ČR) 20,73.

Sedmiboj (po čtyřech disciplínách): 1. Mayer (Fr.) 3571 (60 m: 6,95 - dálka: 754 - koule: 15,66 - výška: 210), 2. Ureňa (Šp.) 3446 (6,94 - 737 - 14,24 - 201), 3. Helcelet 3392 (7,06 - 741 - 15,25 - 201), ...9. Sýkora (oba ČR) 3277 (7,06 - 710 - 15,06 - 198).

Ženy:

400 m: 1. Gueiová (Fr.) 51,90, 2. Hejnová (ČR) 52,42, 3. Swietá (Pol.) 52,52.

1500 m: 1. Muirová (Brit.) 4:02,39, 2. Klosterhalfenová (Něm.) 4:04,45, 3. Ennaouiová (Pol.) 4:06,59.

Výška: 1. Palšytéová (Lit.) 201, 2. Beitiaová (Šp.) 194, 3. Levčenková (Ukr.) 194, ...6. Hrubá (ČR) 192.

Tyč: 1. Stefanídiová (Řec.) 485, 2. Ryzihová (Něm.) 475, 3. Bengtssonová (Švéd.) a Kylypková (Ukr.) obě 455, ...13. Maláčová (ČR) 440.

Trojskok: 1. Gierischová (Něm.) 14,37, 2. Mamonaová (Portug.) 14,32, 3. Papahrístuová (Řec.) 14,24.

Rozběhy, semifinále a kvalifikace s českou účastí:

Muži:

60 m - rozběhy: 1. Kilty (Brit.) 6,61, ...15. Veleba (ČR) 6,77 - postoupil přímo.

60 m - semifinále: 1. Kilty 6,58, ...16. Veleba 6,80 - nepostoupil.

800 m - semifinále: 1. De Arriba (Šp.) 1:48,36, ...10. Kubista (ČR) 1:49,81 - nepostoupil.

Výška: 1. Chesani (It.) a Ivanov (Bulh.) oba 228, ...11. Heindl (ČR) nepostoupil.

Koule: 1. Storl (Něm.) 21,16, ...3. Staněk 20,94, 4. Prášil (oba ČR) 20,68 - oba postoupili přímo.

Ženy:

60 m - rozběhy: 1. Haaseová (Něm.), ...10. Seidlová 7,35 - postoupila přímo, 30. Procházková (obě ČR) 7,51 - nepostoupila.