Hvězdný Bolt potvrdil Zlatou tretru! Půjde o část jeho rozlučky

Osminásobný olympijský vítěz Usain Bolt bude znovu startovat na Zlaté tretře. Třicetiletý jamajský sprinter na tradičním atletickém mítinku v Ostravě poběží 28. června stovku. Oznámili to dnes pořadatelé závodu. Pro Bolta, který plánuje po mistrovství světa v Londýně ukončit kariéru, to bude první letošní evropský start.

Světový rekordman Bolt na Zlatou tretru přijede podeváté, stovku v Ostravě běžel zatím čtyřikrát. Nejlepšího času dosáhl v roce 2009, kdy cílovou rovinku prolétl za 9,77 sekundy. Třikrát Bolt na Zlaté tretře závodil na dvoustovce a jednou na netradiční trati 300 metrů. Vždy vyhrál.

O dalším ostravském startu největší atletické hvězdy současnosti se jednalo od loňské olympiády v Riu, kde Bolt potřetí za sebou na OH vyhrál stovku, dvoustovku i štafetu. O štafetové zlato z Pekingu přišel kvůli dopingu reprezentačního kolegy Nesty Cartera. "Tento víkend nám definitivně potvrdil, že je připraven závodit a rád do své oblíbené Ostravy přiletí," uvedl v tiskové zprávě majitel pořádající agentury TK Plus Miroslav Černošek.

Poprvé Bolt startoval na Zlaté tretře v roce 2006, kdy jako devatenáctiletý vyhrál závod na 200 metrů. "Přivítali jsme ho zde poprvé jako neznámého nadějného kluka z Jamajky, loučit se s ním budeme jako s největší hvězdou světové atletiky," poznamenal Černošek.

Zlatá tretra bude součástí Boltova rozlučkového turné, které začne v sobotu závodem JN Racers Grand Prix v jamajském Kingstonu. Na žádný jiný mítink Bolt nepřijel častěji. Osmkrát startoval také v Londýně, ale tam letos závodit nehodlá. "Bude to příležitost pro celý region rozloučit se s Boltem. Již nyní se na jeho start i na rozlučku chystáme," uvedl ředitel mítinku Jan Železný.

Bolt bude znovu nejzářivější hvězdou mítinku, na kterém se chystá startovat i řada dalších olympijských šampionů. Z vítězů z Ria přijedou třeba britský vytrvalec Mo Farah, americký trojskokan Christian Taylor, oštěpař Thomas Röhler z Německa, jihoafrický čtvrtkař Wayde Van Niekerk, keňský půlkař David Rudisha nebo polská kladivářka Anita Wlodarczyková. Domácí špičku budou reprezentovat například čtvrtkař Pavel Maslák, oštěpař Jakub Vadlejch či koulař Tomáš Staněk.