Thomas dovedl 53 body Boston k druhé výhře nad Wizards

Thomas si vylepšil osobní střelecký rekord v play off a na klubové maximum Johna Havliceka mu chyběl jeden bod. Devíti body rozhodl i prodloužení. Přitom se podle kouče Bostonu Brada Stevense necítil Thomas před zápasem vůbec dobře.

"Měl za sebou těžký den. Já měl za to, že si potřebuje vyčistit hlavu. A on nejenže to udělal, ale povedlo se mu nastřílet jako pátému hráči v historii Celtics přes 50 bodů. Opravdu působivé," řekl Stevens na adresu rozehrávače, jehož mladší sestra, která v noci před startem play off tragicky zahynula, by právě v úterý slavila narozeniny.

Navíc před zápasem Thomas proseděl hodiny v křesle u zubaře, jenž mu spravoval vyražený zub z prvního vzájemného duelu. Washingtonu znovu nestačilo počáteční vedení ani 40 bodů a 13 asistencí rozehrávače Johna Walla. Polský pivot Marcin Gortat přidal 14 bodů a 10 doskoků, Markieff Morris se postaral o 16 bodů, jenže oba se v prodloužení vyfaulovali.

2. kolo play off NBA:

Východní konference - 2. zápas:

Boston - Washington 129:119 po prodl., stav série 2:0.

Západní konference - 1. zápas:

Golden State - Utah 106:94.