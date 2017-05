Basketbalisty čekají v kvalifikaci o MS Finsko a Island, mohou narazit i na Slováky

O složení skupin rozhodl dnešní los v Kuang-čou z rukou čínské basketbalové hvězdy I Ťien-liena, při kterém byla česká reprezentace nasazena ve druhém koši. Měla tak jistotu, že nenarazí na nikoho z posledních čtvrtfinalistů mistrovství Evropy, na kterém obsadila sedmé místo.

Ve třetím koši číhaly Chorvatsko, Turecko, Izrael a Finsko, s kterým by Češi měli hrát o prvenství ve skupině. Finsko skončilo na ME 2015 na 16. místě, tým, který je ale v poslední době na vzestupu. Velkými talenty jsou zejména Petteri Koponen a Lauri Markkanen, který může být hodně vysoko při letošním draftu NBA. V širším kádru je i opora USK Praha Alexander Madsen.

Ze šestého koše skupinu F doplnil Island, který skončil na evropském šampionátu poslední bez jediné výhry. Byla to jeho premiérové účast. Na turnaji se představí i letos.

Posledního účastníka určí předkvalifikace. Do skupiny F poputuje jeden z vítězů čtyř skupin. V předkvalifikační skupině A by se o prvenství měly prát Slovensko, Švédsko a Bosna, ve skupině B Rakousko s Nizozemskem, ve skupině C je favoritem Makedonie a ve skupině D Portugalsko s Běloruskem.

"Je to dobrá skupina, kde budou spíše houževnatí soupeři. Podle mého názoru jsou ale Island a Finsko hratelní," řekl asistent reprezentačního kouče Luboš Bartoň. "Co jsem viděl posledních pár let, tak hlavně Finsko by mělo být spolu s námi favorit skupiny. Island hrál před dvěma roky na ME v těžké skupině velmi zdatný basketbal," dodal jeden z nejlepších českých hráčů uplynulé dekády.

Kvalifikace odstartuje dvěma zápasy v listopadu a pokračovat bude v únoru a červnu příštího roku. Z 32 celků postoupí 24 do další fáze, ve které budou od září 2018 do února 2019 bojovat ve čtyřech skupinách po šesti o 12 postupových míst na šampionát v Číně. Ve druhé fázi kvalifikace se budou započítávat výsledky z první fáze, jelikož dojde ke sloučení dvou skupin.

Zatím není jasné, jak bude český tým v úvodu kvalifikace vypadat. Po zářijovém evropském šampionátu končí smlouva trenérovi Ronenu Ginzburgovi, končit by mohly i některé dlouholeté opory. NBA nebude v kvalifikačních termínech přerušovat soutěž, a tak zřejmě národnímu týmu nepomůže v bojích o šampionát Tomáš Satoranský, působící ve Washingtonu Wizards. Do zámoří by v příští sezoně mohl zamířit i druhý z klíčových hráčů Jan Veselý.

Kvalifikace se tímto způsobem hraje poprvé. Dosud na MS postupovaly týmy díky umístění na kontinentálních šampionátech. "Je to všechno hodně nové. Jak to bude fungovat, se ještě uvidí. Každá změna přinese něco dobrého a něco špatného. Zatím je brzy na něco takového reagovat. Také je těžko odhadovat, co bude za půl roku," uvedl Bartoň.