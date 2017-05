Nymburk míří za titulem, v Děčíně vyhrál o jedenáct bodů

Obhájce titulu chtěl finále rozhodnout už v prvním duelu a podle toho do zápasu vstoupil. Po třech minutách vedli hosté 13:0 a celkem v první čtvrtině nastříleli 31 bodů. Z toho šestnáct dal Howard Sant-Roos, který v první desetiminutovce trefil čtyři trojky a byl tahounem Nymburka. V utkání celkem nasbíral 26 bodů a 10 doskoků.

Ve druhé čtvrtině domácí prohrávali už o 19 bodů, ale pak se vzpamatovali a vrátili se do hry. Válečníci v bouřlivé atmosféře zaplněného zimního stadionu, kam dorazilo 3358 diváků, ještě do poločasu snížili na sedmibodový rozdíl, poté co v posledních třech minutách nedovolili hostům ani bod.

A Děčín pokračoval ve zlepšeném výkonu i ve druhé půli a v závěru třetí čtvrtiny dokonce snížil na rozdíl jediného bodu po šesti rychlých bodech Lukáše Palyzy, bývalého hráče Nymburka. Dobrý zápas hrál i Jakub Krakovič, s 15 body nejlepší domácí střelec.

Favorit však překvapení nedovolil, v úvodu poslední části zabral a zejména díky Bryonu Allenovi šňůrou 13:0 znovu utekl. Děčín se snažil ještě do odvety získat lepší výsledek, ale Nymburk si dvouciferné vítězství zkušeně pohlídal.