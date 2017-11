Nymburk slaví důležitou výhru, v Lize mistrů porazil Ostende

"Hodně důležité vítězství. Byl to klíčový domácí zápas, protože jedno zbytečné domácí zaváhání už jsme udělali s Nanterre. Už není prostor na to doma zaváhat. Můžeme být rádi, že máme i takový bodový náskok do venkovní odvety," řekl po utkání Martin Kříž.

"Skupina je extrémně vyrovnaná. Už se to začíná malinko krystalizovat, ale pořád je to rozdíl jedné výhry a tabulkou se může hodně hýbat. Každý zápas je důležitý a my budeme muset určitě přivést něco zvenku, jestli chceme postoupit. Ale určitě je to naším cílem a máme šanci se dostat dál," dodal reprezentační pivot.

Nymburk čelil výzvě v podobě silných pivotů Ostende, kteří v úvodu zápasu dělali domácí obraně problémy a belgický celek získal vedení až o sedm bodů. Svěřenci trenéra Orena Amiela si ale postupně na hru soupeře zvykli a od druhé čtvrtiny už měli zápas pod kontrolou.

Velkou zásluhu na tom měl Boris Barač, který hrál svůj nejlepší zápas v soutěži a za prvních osm minut na hřišti dal 11 bodů. Navíc se k němu přidal výborně hrající reprezentant Kříž, který vedle dobré obrany nastřílel do poločasu 10 bodů.

"Mou hlavní úlohou je obrana a doskok, a když k tomu přidám body, tak je to jen bonus. Bylo to ze seběhů, což po mně trenér přesně chce," uvedl Kříž.

Nymburku se také agresivní obranou podařilo rozhodit koncentraci pivotů Ostende - Mike Myers dokonce dostal technickou chybu za oplácení. "Odvedli jsme na jejich pivotech výbornou práci. I když jsme menší, tak jsme pohyblivější. A hodně jsme jim to znepříjemnili," těšilo rozehrávače Tomáše Vyorala.

"Ze začátku nám jejich pivoti dělali problém, protože jsme nedělali přesně to, co jsme si řekli. Hlavně jsme je neodstrkovali po clonách. Ale pak se to zlepšilo. Ukázali jsme, že i když na ně ztrácíme silově, tak se to dá nahradit bojovností," dodal Kříž.

A když domácím i trochu se štěstím vyšla závěrečná akce poločasu zakončená přesnou střelou Vojtěcha Hrubana, šel český mistr do kabin s desetibodovým náskokem.

Ostende se pokusilo v úvodu druhé půle vrátit do hry, ale Nymburk podržel rozehrávač Eugene Lawrence a následně čistě česká sestava soupeře definitivně zlomila. Nymburk odskočil na 18 bodů a pak už se řešila spíše výše skóre. Zvláště když Lawrence pokračoval ve výborném výkonu a nakonec byl nejužitečnějším hráčem s 18 body a pěti asistencemi.

"Až na první čtvrtinu jsme podali dobrý výkon, dobře jsme bránili, v útoku jsme dobře pohybovali míčem a trefovali střely. Kdybychom na konci neudělali zbytečné ztráty, tak to mohlo být i vyšší vítězství. Musíme doma vyhrávat, dnešní zápas byl hodně důležitý a jsme rádi, že jsme to zvládli," dodal Vyoral.

Basketbalová Liga mistrů - 6. kolo:

Skupina D:

Nymburk - Ostende 86:72 (26:28, 51:41, 71:56)

Nejvíce bodů: Lawrence 18, Barač 13, Kříž 12, Benda 11, Hruban 9 - Mihajlovič 13, Myers 12, Djordjevič 10.

Aris Soluň - Avellino 59:56,

20:30 Nanterre - Zielona Góra.

Tabulka: