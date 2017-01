Evropští MMA bojovníci se v Praze nepředstaví. EuroFC galavečer zrušila

Na zápasy se připravovali poctivě, přesto jim nyní tréninkový dril přijde vniveč. Chystaná MMA organizace EuroFC totiž čtyři týdny před plánovaným galavečerem zápasy zrušila. "Během roku 2016 jsme zjistili, že naše mise potřebuje více finančních prostředků a času, než jsme očekávali. Nebyli jsme schopni zužitkovat naše jméno, sehnat dostatek sponzorů a zajistit lepší prodej vstupenek. Nyní musíme naše kroky přehodnotit," vysvětlil důvody zrušení provozní ředitel Oscar Eklöf.

Přitom předpoklad měla akce obrovský. První ročník, který proběhl v Helsinkách se stal ve Finsku nejlepší MMA akcí vůbec. Na pražský turnaj se navíc podařilo sehnat opravdu zvučná jména, včetně tří bývalých bojovníků z UFC.

Zklamaní ze zrušené akce nejsou jen fanoušci, ale také samotní bojovníci, kteří kvůli zápasům poctivě trénovali a do přípravy kromě sil vložili i nemalé finanční obnosy. "Mysleli jsem si, že když si nějaká organizace pronajme O2 Arenu, tak má za sebou někoho, kdo ty finance má a toho rizika, že prodělá se nebojí. Je jasné, že jsme byli zklamaní. Byl to asi nejnáročnější kemp, který jsme za sebou měli. Dřeli jsme jako koně, bylo to pro nás hodně důležité," neskrývá zklamání trenér Lucie Pudilové Ladislav Erdélyi.

Samotnou nejlepší českou MMA bojovnici zrušený zápas také mrzí. „Je to pro mě náročný hlavně psychicky. Od pondělí to ještě jde, od úterý už nemůžu, ale stejně pořád musím pokračovat v těch těžkých trénincích dvakrát denně. Ta příprava je pak k ničemu,“ mrzelo Pudilovou.

Ta o chystaný zápas nakonec nepřijde úplně. Podařilo se jí domluvit se soupeřkou, že se utkají v březnu v Příbrami. "Příprava toho zápasníka je finančně náročná, proto jsme se rozhodli v březnu kývnout na akci Fusion FN, kde bude Lucie zápasit s Katharinou Lehnerovou. Měla s ní zápasit už před rokem, ale soupeřka si poranila koleno. Nevyšel jim ani ten zápas na EuroFC, tak si spolu rozdají tady v Příbrami. Bude to titulový zápas na 5x5 minut," přiblížil Erdélyi plány.

Na zrušeném galavečeru se měl utkat také talentovaný Miloš Petrášek. Ten se ovšem během přípravy zranil, a tak ho to tolik nemrzí. "I kdyby to nezrušili, tak bych se tam stejně neukázal, protože mi při tréninku praskl meniskus. Nezbývá než si říci, že mi to nebylo souzené," napsal Miloš Petrášek na své facebookové stránce.