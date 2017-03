Bijec z UFC drasticky hubl a zkolaboval, hvězdný zápas se ruší

Jeden z nejočekávanějších letošních zápasů v UFC se neuskuteční. V sobotu v noci se měl utkat Khabib Nurmagomedov s Tonym Fergusonem o prozatimní titul v lehké váze, k zápasu však nedojde. Na vině je zdravotní stav ruského bojovníka, který kvůli drastické dietě zkolaboval a tři hodiny před oficiálním vážením musel do nemocnice.

Ani do třetice to nevyjde. Tony Ferguson měl s Khabibem Nurmagomedovem bojovat už dvakrát, ani jeden jejich plánovaný souboj se však neuskutečnil. V prosinci 2015 si ruský bijec zlomil žebra, v dubnu následujícího roku byl pak zápas zrušen kvůli zdravotním problémům Fergusona s plícemi.

V noci ze soboty na neděli měli bojovat jako jeden z hlavních taháků večera o prozatimní titul v lehké váhové kategorii, vítěz by se poté utkal se současným mistrem Conorem McGregorem. Drastické shazování váhy si ovšem na Nurmagomedovi vybralo svou daň. Tři hodiny před oficiálním vážením prý zkolaboval a byl odvezen do losangelské nemocnice.

Informaci potrvdilo také UFC: "Khabib Nurmagomedov byl převezen do nemocnice ve čtvrtek večer kvůli zdravotním problémům spojených s regulací tělesné hmotnosti. Byl ošetřen a následně propuštěn domů. Na základě doporučení lékaře byl však jeho souboj s Tonym Fergusonem zrušený," stálo v oficiálním vyjádření.

"Cítím se kvůli Tonymu a jeho týmu špatně, opravdu je to tak. Teď je nejdůležitější zdraví Khabiba. Ten v současnosti odpočívá u sebe na pokoji. V tomto okamžiku jsme ještě nepřemýšleli, co bude dál. Chci se upřímně omluvit Tonymu, jeho týmu, UFC a fanouškům. Všichni jsme se na tenhle zápas hrozně těšili," vysvětlil situaci Nurmagomedův manažer Ali Abdel-Aziz.

Z celé situace není nadšený ani Ferguson, jehož příprava tak přišla vniveč. Od UFC dostal nabídku na jiného soupeře, toho však odmítl, přestože byl Michael Johnson připravený. "Respekt pro tvou ochotu zasáhnout. UFC mi ale řekli, že by to byl zápas za méně peněz a nešlo by o titul. Jsem s tebou ochotný bojovat za přiměřenou cenu," napsal Ferguson Johnsonovi na twitter.