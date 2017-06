To bude boj! Pudilová se setkala se soupeřkou, ta jí nepodala ani ruku

Poprvé stanula česká MMA bojovnice Lucie Pudilová tváří v tvář své nastávající soupeřce. Obě se střetly den před zápasem, ráno na oficiálním vážení, večer pak na vážení pro veřejnost. Pro Jihokorejku Ji Yeon Kimovou to bude debut v prestižní UFC a už během vážení ukázala, že to bere opravdu vážně. Pudilové nepodala ani ruku, příbramská rodačka to však přešla s úsměvem.