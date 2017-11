Hlaváčková s Vernerem uváděli olympijské V.I.P.: Šejk byl jak horký brambor

Právě dlouhé jméno kuvajtského šejka způsobilo drobný zádrhel. Když měla Hlaváčková prezidenta pořádající organizace uvést, podívala se do publika a na okamžik zaváhala. „No, to se mi moc nepovedlo,“ přiznala pak s úsměvem.

Co se stalo?

Hlaváčková: „My se dohadovali, který z nás ho vyfasuje, nakonec to vyšlo ve scénáři na oba dva. Tak jsme si říkali, že to dáme, že to dáme… A já si tak strašně věřila, že jsem zvedla oči z papírku a zapomněla na všechno, co tam bylo. Ale on to vzal velmi sportovně.“



Jak dlouho jste se na akci chystali?

Verner: „Na přípravu byl si den. Scénáře se pořád upravovaly, řešilo se pořadí, kdo jak bude mluvit. Šejk se pořád přehazoval tam a zpátky.“

Hlaváčková: „Ten byl jak horká brambora…“ (smích)

Verner: „Ale musím říct za nás za oba, že je bezvadný člověk a zamilovali jsme se na první dobrou. Ale to jeho jméno je pro nás už tak náročné, do toho přišel stres vyslovit to správně, aby po nás nikdo z ochranky neskočil nebo nám nezakázali cestovat… (úsměv) Ta příprava byla trochu hektická, ale nakonec se to sešlo.“

Hlaváčková: „Hodinu předtím jsme si vytiskli papírky do ruky, připravili scénář a bylo to.“

<p>Dohromady začali velkou slávu za několik desítek milionů. Tenistka Andrea Hlaváčková a bývalý krasobruslař Tomáš Verner ve středu večer v pražském Hiltonu jako moderátoři uvedli zahajovací recepci Valného shromáždění ANOC. Na balkonku s nimi stáli V.I.P. olympijského hnutí – šéf MOV Thomas Bach a šéf ANOC, kuvajtský šejk Ahmad Al-Fahad Al-Sabah.</p>

Hlaváčková: „No, já byla nervózní dost, protože jak člověk neví, co od sebe čekat, a nikdy to v životě nedělal, tak ani neví, jaký bude první tón jeho hlasu v mikrofonu a tak. Ta nervozita tam samozřejmě byla. Ale většinou nervozita je, když o něco jde. A dneska to tak bylo.“Verner: „Já byl za sebe nervózní nejen proto, že jsem měl ve scénáři, že mám říct, že jsem nervózní, ale u mě ta nervozita pramenila i z toho, že jsem viděl, jak tady všichni makají. Cvrká tu neskutečné množství strašně schopných lidí a myslím, že tomu obětovali ne týdny, ale měsíce příprav. Takže se možná rodiny rozpadnou proto, že v Praze pořádáme ANOC. A my jsme tu slávu měli vykopnout. A kdybychom to kopli špatným směrem, tak by byl průšvih. Ale když jsme se domluvili na tom, že Andrea bude komentovat, tak to je radost, to vás té nervozity zbavuje.“

Jak jste se jako moderátorský pár dali dohromady?

Hlaváčková: „To asi Tomáš řekne.“

Verner: „My jsme už dřív koketovali, že bych měl komentovat hlavní večer, ale že to bude potřebovat genderově vyvážit. A hledala se vhodná kandidátka na post hlavní moderátorky. Já přemýšlel asi tak dvě vteřiny a pak jsem řekl: Andrea Hlaváčková, jinak do toho nejdu! Andreu musíte sehnat!“

Hlaváčková: „Mně volali a říkali mi přesně to, co Tomáš tady říká, tak je to asi pravda…“

Verner: „Je to pravda, já si Andrejku vyžádal úplně natvrdo, protože jsme se úplně náhodou setkali kdysi dávno při natáčení na ulici, a to byl možná začátek naší kariéry.“

<p dir="ltr"><span>Česká tenistka Andrea Hlaváčková spolu s Maďarkou Timeou Babosovou o víkendu ovládly čtyřhru na Turnaji mistryň. Spolupráce však po turnaji skončila a Hlaváčková si musí hledat novou deblovou partnerku. O nové deblové partnerce i nejbližších plánech české tenistky se více dozvíte v našem videu.</span></p>

Hlaváčková: „To jsme natáčeli rok před Riem anketu o Emilu Zátopkovi. Sedlo nám to spolu a od té doby jsme si slibovali, že něco podobného zopakujeme. Tak jsme to dnes povýšili na dost vysoký level, řekla bych…“

A co jiné parťáctví, Hlaváčková shání někoho do čtyřhry…

Verner: „Ještě to v médiích nezaznělo, ale chtěl bych říct, že po WhatsAppu radím na dálku, jak má hrát. Přiznej se, že před každým turnajem přijde zpráva s technikou a taktikou. Hodně je tam o práci na base lině a servírování ven z kurtu.“

Hlaváčková (smích): „Ven z kurtu mi psal po prvním kole. Asi to viděl, zanalyzoval to, probral asi s ostatními odborníky a napsal, ať servíruju ven z kurtu. A držím to na base lině. Tak jsem byla ráda, že vím komu děkovat za ty tituly… Ale asi budeme jen moderátorské duo. Já přece jen na kurtu potřebuju silnýho partnera a to bych v tobě, Tome, asi nehledala…“