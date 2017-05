Češi válí v kvalifikaci na MS! Volejbalisté smetli Švédy a zatím nepoznali porážku

Na předchozím MS před třemi lety v Polsku čeští volejbalisté chyběli a nyní v Karlových Varech mají jediný cíl: vybojovat návrat mezi elitu. Švédy porazili 3:0 po setech 25:19, 25:16 a 25:20. Po dvou dnech se dělí o vedení v tabulce s Finy. Vítěz skupiny postoupí na šampionát v příštím roce přímo, tým na druhém místě bude hrát v červenci baráž.

K dnešnímu vítězství nad Švédy přispěl největším bodovým přídělem smečař Donovan Džavoronok, autor 16 bodů. "Soupeř byl lépe připravený i technicky než včera Severní Irsko, ale my to zvládli výborně. A nahrávači to pinkalo suprově," chválil Džavoronok v rozhovoru pro Českou televizi spolupráci s Jakubem Janouchem i střídajícím Filipem Habrem.

Španělský kouč Miguel Falasca znovu dával šanci více hráčům. V každém setu se českému týmu podařilo brzy soupeři bodově odskočit a přesvědčivě kráčel za výhrou. "Švédové byli v poli houževnatí, ale na to jsme byli připraveni, hráli jsme trpělivě a nekazili. Když takhle budeme hrát, není problém Španěly zítra porazit," dodal Džavoronok, smečař italské Monzy.

Kvalifikace mistrovství světa volejbalistů v Karlových Varech - skupina F

ČR - Švédsko 3:0 (19, 16, 20)

Rozhodčí: Dobrev (Bulh.), Herbik (Pol.). Čas: 72 min. Diváci: 1000.

Sestava a body ČR: Janouch 3, A. Bartoš 2, Beer 7, Finger 8, Džavoronok 16, Holubec 10, libero Kryštof - Habr, Hadrava 2, Michálek 3, Šulista. Trenér: Falasca.

Nejvíce bodů Švédska: Gustavsson 13, Pettersson a Nilsson po 8.

Finsko - Severní Irsko 3:0 (8, 8, 9)

1. Finsko 2 2 0 6:0 150:73 6 2. ČR 2 2 0 6:0 150:84 6 3. Španělsko 1 1 0 3:2 108:97 2 4. Švédsko 2 0 2 2:6 152:183 1 5. Kypr 1 0 1 0:3 48:75 0 6. Severní Irsko 2 0 2 0:6 54:150 0