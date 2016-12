Česká euforie po zlatu Koukalové: Šílený. Ty lidi jsou super, jásal trenér

Skončilo to, jako by si odvážil málokdo tipovat. Světovému poháru v Novém Městě na Moravě, který navštívilo 123 500 fanoušků, dala královna loňského ročníku SP Gabriela Koukalová tečku vítězstvím v závodě s hromadným startem. „Co vím, vždy to tady začínalo medailí. A teď to jí končí. Super,“ smál se trenér Zdeněk Vítek.

Jak moc to pro vás bylo emotivní?

„Šílený. Ty lidi jsou super… co k tomu říct. Jako trochu jsem si říkal, že by někdo mohl být do tří. Ale že Gábina vyhraje…“

Celý závod ale vypadala hodně silně?

„Vypadala, ale teď v tom prvním dvoukole to vypadalo, že jí tam občas malinko cukly. Nejela úplně vepředu a říkal jsem si, že uvidíme, jak na tom bude. Nevím, jestli ji nepustili lidi, nebo co, ale jela super.“

I šéftrenér Ondřej Rybář jen kroutil nad jejím během ve třetím kole hlavou…

„Ono to je o tom, že se potřebuje dostat do kontaktu. Stejně jako Ondra Moravec. Když se trefí, jezdí s nimi vepředu. Nebylo na co čekat, když se jedou dva kilometry.“

Jak vy jste tu poslední položku prožíval?

„Musím říct, že jsem se na poslední stojku nekoukal. První stojka byla perfektní, ale na druhou jsem se nedíval. Viděl jsem, jak střílí, ale nedíval jsem se do dalekohledu, trochu jsem se bál.“

Dá se tahle výhra tedy k něčemu přirovnat?

„Nevím, jestli se dá, každé je jiné, ale doma před tolika lidmi… to je jedno velké poděkování těm fanouškům, že přišli a poděkování Gábině, že to dokázala.“

