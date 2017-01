Krčmář dovezl štafetu biatlonistů pátou, naděje odstřelil Soukup

Čeští biatlonisté vstoupili do Světového poháru v Ruhpoldingu výborným pátým místem ve štafetě na 4x7,5 kilometru. České kvarteto doplatilo na nepovedený druhý úsek Jaroslava Soukupa, který chyboval na střelnici a dokonce musel na trestné kolo a propadl se do druhé desítky. Michael Šlesingr a Michal Krčmář pak dokázali ztrátu opět stáhnout a dotáhli štafetu na konečné páté místo. Fantastický finiš předvedl Nor Svendsen, který předjel dlouho vedoucího Rusa Babikova. Třetí dojeli domácí Němci, Češi ztratili na vítězné Norsko necelých 33 vteřin.