Úžasný Krčmář! Skvělou stíhačkou si dojel z 29. místa pro BRONZ

Tohle nikdo nečekal! Čeští biatlonisté na SP v Ruhpoldingu po nevydařeném sprintu vyráželi do stíhačky ze zadních pozic, ovšem Michal Krčmář si fantastickou jízdou a bezchybnou střelbou dojel z 29. místa až pro bronzovou medaili, která je jeho prvním umístěním na stupních vítězů SP v kariéře. Krčmář ve finiši předstihl Rusa Antona Šipulina. Za stříbrným Norem Emilem Heglem Svendsenem zaostal pětadvacetiletý Čech jen o 1,2 vteřiny. Podesáté v sezoně zvítězil lídr SP Francouz Martin Fourcade.

Z 52. místa si pro body do SP dojel ještě Ondřej Moravec, který byl 37., bodovanou čtyřicítku uzavřel ještě třetí Čech Adam Václavík. Michal Šlesingr a Jaroslav Soukup do stíhačky po špatném sprintu nepostoupili.

Krčmář byl zatím nejlépe dvakrát pátý. „Já to chtěl strašně prolomit, pohyboval jsem se furt v desítce a něco chybělo. Teď to tam skončilo. Já to ale ještě pořád nechápu,“ přiznal v cíli český hrdina.

"Michal odjel nádherný závod, neudělal žádnou chybu a rovněž na trati byl hodně silný. Je momentálně náš nejlepší finišman a ukázal to. Nejdůležitější byla poslední položka, která je psychicky náročná a závodník už má i méně sil, ale zvládl to perfektně," řekl šéftrenér reprezentace Ondřej Rybář.

Po poslední střelecké položce vyrazil na trať pátý, ale rychle předběhl Němce Arnda Peiffera. "Cítil jsem třetí místo, tak jsem to zkoušel. Moc taktizovat už v tuhle dobu nejde, každý jede limit," popsal Krčmář, který se posunul na 11. místo průběžného pořadí SP.

Dlouho se zdálo, že skončí čtvrtý, protože v té době třetí Šipulin se mu vzdaloval. Rus ale zpomalil a Krčmář se kolem něho prohnal na třetí místo.

"Tyhle závody mu vyhovují, počíná si v nich jako zkušený mazák. Ví, kde zrychlit, kde se vyvézt a kde se rozhoduje," pochválil Krčmáře kouč mužů Michael Málek.

Muži - stíhací závod (12,5 km):

1. M. Fourcade (Fr.) 33:57,5 (3 tr. okruhy),

2. Svendsen (Nor.) -18,3 (0),

3. Krčmář (ČR) -19,5 (0),

4. Šipulin (Rus.) -21,3 (1),

5. Peiffer (Něm.) -24,1 (1),

6. Landertinger (Rak.) -38,3 (1),

7. Schempp (Něm.) -39,7 (2),

8. Bjöntegaard (Nor.) -41,1 (1),

9. Mesotitsch (Rak.) -46,7 (0),

10. Rastorgujevs (Lot.) -46,8 (2),

...37. Moravec -2:42,0 (4), 40. Václavík (oba ČR) -3:06,1 (3).

Průběžné pořadí SP (po 13 z 26 závodů):

1. M. Fourcade 730, 2. Schempp 446, 3. Šipulin 440, 4. Svendsen 414, 5. Peiffer 409, 6. Lesser (Něm.) 379, ...11. Krčmář 293, 16. Moravec 241, 20. Šlesingr 225, 48. Soukup 51, 54. Václavík 35, 84. Krupčík (všichni ČR) 3.