Třináctá Puskarčíková byla dlouho v čele, Koukalová ztratila vedení v SP

Měla to velmi nadějně rozjeté. Ještě po třetí střelbě mířila česká biatlonistka Eva Puskarčíková do všech terčů přesně a byla v čele vytrvalostního závodu na 15 kilometrů v Anterselvě. Pak však třikrát minula a obsadila 13. místo. Také Gabriele Koukalové se nedařilo - v italském horském středisku se ještě nikdy na stupně vítězů v individuálním závodě nedostala - a to platí dále. Celkem šestkrát minula, tentokrát skončila až čtyřiadvacátá a ztratila vedení ve Světovém poháru.