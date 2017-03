Koukalová hledala sílu na party a velebila sezonu: Cítím novou energii

Právě jste ukončila jste sezonu. Co ve vás zanechala?

„Skvělé pocity, byla to jedna z mých nejlepších sezon v životě, lépe už to nemohlo dopadnout. Je to ve velká úleva a nemůžu uvěřit, že je konec, já se celé tři týdny těšila na tenhle víkend a přijde mi, že to tak rychle uteklo, že jsem ani neměla šanci si uvědomit, že mám další dva glóby a dvě druhá místa. Chci poděkovat všem lidem, kteří se na tom podíleli, není to jen má zásluha, ale celého týmu a trenérů. Snad to takhle bude fungovat i v dalších sezonách.“

Šlo o vaši nejlepší sezonu v kariéře?

„Jak se to vezme, ještě víc pro mě znamenalo loňské vítězství ve Světovém poháru, protože to je práce celé sezony. Vím, že je hezké mít titul mistryně světa, ale pořád je to jeden závod. To už víc pro mě znamená to vítězství z Nového Města.“

Jak hodnotíte uplynulé měsíce?

„Nejsem schopná to teď asi dovyhodnotit, co všechno se povedlo. Až to ze mě spadne, až přijdu domů, tak si prostě užiju pár dní volna, nebo na dovolené mi třeba dojde, co se všechno podařilo. Věřím, že mi to dodá chuť do práce a pokračování pro další sezonu.“

Těšíte na večerní party?

„Já si celou dobu říkala, že nikam nejdu, že nemám energii, ale jak to vše teď skončilo, tak začínám cítím příliv nové energie a doufám, že večer budu mít sílu se trochu odreagovat a oslavit to. Samozřejmě slušně.“

Vy na ty předzávodní propočty moc nejste, ani tentokrát jste netušila, že útočíte na malý křišťálový globus?

„Ne, já vůbec nedoufala, že by se něco takového mohlo povést. Ani nevím, kolik bodů mezi námi bylo, ale myslím, že je to dobré. Možná i Laura se proto bála, že je tam teoretická šance ji ohrozit, tak je pak průšvih, že se pak člověk na někoho upne a neukáže, co je v něm. Nechá si svázat nohy obavou, kdyby jel ten druhý líp. A to moc psychických sil nedodává. Je třeba jet uvolněně, buď to tam skočí, nebo ne. Jsem ráda, že jsem měla to štěstí, zároveň tuhle taktiku budu držet dál do dalších sezon.“

Z čeho máte větší radost, z dnešního stříbra, nebo že je konec?

„Jednoznačně z toho, že je konec, protože už toho bylo opravdu hodně a je potřeba tělo, náš závodní stroj, trochu opatrovat a promazat všechny závity a šroubky a vyladit se do co nejlepšího stavu, aby pak bylo na co navázat a pokračovat dál.“

Máte tři medaile z mistrovství světa, 14 pódií ve Světovém poháruP, teď dva glóby...

„Mám úplně zimomriavky, jak říká teta, mamka… Je to skvělá sezona.“