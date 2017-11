Dostanou Češky medaile? Ruska se brání: Radši své stříbro vyhodím!

Bývalá biatlonistka Jana Romanovová nehodlá po diskvalifikaci ruské štafety vrátit stříbrnou medaili z olympijských her v Soči. Prohlásila, že ji raději vyhodí, než by ji poslala Mezinárodnímu olympijskému výboru.

V pondělí byla s krajankami Olgou Zajcevovou, Jekatěrinou Šumilovovou a Olgou Viluchinovou diskvalifikována. Důvodem bylo, že se právě Romanovová a Viluchinová provinily proti antidopingovým pravidlům. Po diskvalifikaci Rusek připadnou dodatečně bronzové medaile českým biatlonistkám a za vítězné Ukrajinky se posunou reprezentantky Norska.

Romanovová se s tím však nemíní smířit. "Pokud se nedočkáme spravedlivého řešení, raději vyhodím tu medaili na smetiště, než abych ji vrátila Mezinárodnímu olympijskému výboru," řekla agentuře TASS čtyřiatřicetiletá Ruska, která již ukončila kariéru.

"Tu medaili jim nikdy nevrátím. Rozhodli bez důkazů. Prošla jsem množstvím dopingových kontrol, které prováděla Světová antidopingová agentura i Ruská antidopingová agentura. Oni (MOV) prostě rozhodli, že jsme v Soči porušili antidopingová pravidla," uvedla Romanovová, pro kterou bylo štafetové stříbro ze Soči jediným medailovým úspěchem z velkých světových akcí v kariéře.

"Dál budu medaili ukazovat mladým sportovcům a vykládat jim o té složité, ale zajímavé cestě. Budu mluvit o emocích, které jsem zažila, když Olga Viluchinová proběhla cílem a my se k ní seběhly. Okamžitě mi naskočily vzpomínky na dětství. Jak jsem v devíti letech šla na sportovní školu, táta mě vozil po závodech a máma mi chystala termosky a něco k jídlu. Radovali jsme se z vítězství v závodech na různých úrovních a došli až k olympijské medaili," řekla Romanovová, která ohlásila konec kariéry už předloni.

V pondělí jí i Viluchinové MOV formálně také zakázal doživotně účast na olympijských hrách. Ani Viluchinová, která přišla navíc o stříbro ze sprintu, již nezávodí.

"Tehdy to byly slzy štěstí, teď je to opačně. Co je to za blázinec? Přátelé, pořád jste nepochopili, že tu pracuje děsivý stroj, co nám hromadně bere medaile! Bez šance na dobrý konec," napsala Viluchinová na instagramu.

"Moje medaile jsou čisté. Stovky vzorků, které jsem za patnáct let odevzdala, byly všechny negativní. A přesto jsem byla diskvalifikovaná. Jsme trestáni za čisté vzorky. V Soči jsem byla šťastná a radost a emoce, které jsem dala fanouškům a naší zemi, mi nevezmou. Budu bojovat až do konce," dodala.

Ruská biatlonová unie uvedla, že za svými závodníky stojí a bude jejich čest hájit na všech možných frontách, včetně arbitráže. Konkrétní kroky teprve oznámí.

Z her v Soči bylo dodatečně diskvalifikováno již 19 ruských sportovců kvůli státem řízený doping a manipulaci se vzorky v Soči, na které poukázali vyšetřovatelé Světové antidopingové agentury.