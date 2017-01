Březina po dlouhém letu vyháněl únavu z těla sérií trojitých axelů

Krasobruslař Michal Březina (26), největší česká naděje pro nadcházející mistrovství Evropy v Ostravě (25.- 29. ledna), dorazil do dějiště šampionátu ze svého tréninkového centra v Americe. Přestože byl po šestnácti hodinách v letadle ještě pořádně unavený a rozbitý, na prvním tréninku to až tak znát nebylo. „Lítaly mu tam trojité axely z jedné strany na druhou a ve velmi hojném počtu,“ chválil jej ambasador šampionátu a bývalý reprezentační kolega Tomáš Verner.

Březina chce v Ostravě útočit na evropskou medaili. Po příletu se cítil dobře. „Jo, docela dobrý, těch šestnáct hodin je sice docela dlouhý let, ale dobře jsem si to načasoval. Včera jsem usnul v deset a spal jsem až do rána, takže v pohodě,“ pochvaloval si po prvním tréninku.

Že by z Ameriky, kde trénuje ve skupině renomovaného Rafaela Arutyunyana, přiletěl do Ostravy dřív, aby se pořádně aklimatizoval, o tom moc neuvažoval. „Závodíme až v pátek a v sobotu, času je dost. Všichni říkají, že nejhorší je to třetí den po příletu a to vychází na čtvrtek. Den před kraťasem. Myslím, že budu v pohodě.“

Na prosincovém mistrovství republiky se Michal Březina zranil, vykloubil si rameno. Zranění jej už nijak nelimituje. „Ono to bylo spíš takové minizranění, naštěstí jsem si rameno nevyhodil celé, vypadlo jen mírně,“ popisuje.

„Doktor říkal, že tam nebylo nic nataženého, nic přetrženého, takže jsem byl mimo led asi jen tři dny. Nesměl jsem týden skákat, ale po třech dnech jsem šel normálně na led a normálně bruslil. Dá se říct, že po Vánocích jsem začal skákat a po Novém roce jsem šel do plného tréninku.“

Na domácí šampionát se těší. Tlak a očekávání fanoušků si k tělu pouštět nechce. „Publikum bude hlasité a bude slyšet, ale já se z toho budu snažit vzít jen to nejlepší.“