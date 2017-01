Krasobruslařka Hanzlíková debut na ME zvládla, pojede i v pátek

"Jsem moc spokojená, zajela jsem dobře. I s tou chybičkou v rittbergeru. Mám z toho fakt dobrý pocit," řekla Hanzlíková, která získala 52,39 bodu a své maximum z předešlé sezony překonala o 2,62 bodu.

Že by mohlo vše dobře dopadnout, poznala již po úvodní kombinaci trojitého salchowa a trojitého toeloopa. Následně se usmála a pokračovala v jízdě. "Asi to ze mě trošku spadlo. Byla jsme koncentrovaná na jízdu, celou dobu jsem byla na takové jedné vlně, ale po té kombinaci přišla radost, že to tam je," přiznala rodačka z Karlových Varů.

I přes maximální soustředění si užila i podporu fanoušků. Velkého aplausu se dočkala již před jízdou. Na tribuně nechyběly ani bubny. "Já to slyšela, ale už jsem se tak koncentrovala, že jsem to úplně nevnímala," pousmála se Hanzlíková.

Přímo v hale jí fandil děda, díky němuž se ke krasobruslení dostala. Maminka však raději z arény odešla. "Nevím to jistě, ale volala jsem jí, když jsem šla po tréninku na hotel, a tam mi říkala: Tak já si počkám, až vjedeš na ten led a pak někam hodně rychle odejdu. Myslím, že určitě byla mimo halu," přiznala. Stejně nervózní je prý ale při všech závodech, nejen při ME. "Prostě to nezvládá. Stejně jako babi. Ta je doma a chodí po chodbě, nezvládá to ani jedna," uvedla.

Účastí v pátečním finále si splnila sen. "Byl to cíl i sen. Jela jsem sem s tím a přála si to. A teď se to splnilo," uvedla Hanzlíková, která se hned po dokončení jízdy radovala v objetí společně s trenérkou. "Pochválila nás obě, protože je to naše společná práce. To bylo takové: Jo! A když byly ty body a jsme ve finále, tak to bylo prostě krásné," radovala se.

Cíle pro volnou jízdu si nedává. "Opět bych chtěla zajet dobře. Jsem strašně ráda, že mě lidi podporují, za to jim strašně děkuji," uvedla Hanzlíková, která chystá zajet svoji standardní volnou jízdu s kombinací dvojitého axela a trojitého toeloopa.

"Jestli budu teď klidnější, když mám splněno? Já byla teoreticky klidná už předtím," pousmála se dobře naladěná krasobruslařka. Teoreticky prý znamená, že je potřeba mírnou nervozitu udržet v mezích. "Uvidíme, jak se mi to povede," dodala.